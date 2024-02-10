林宥嘉高調放閃　黐實老婆丁文琪過年

農曆新年到來，台灣歌手林宥嘉獲邀登上台灣除夕特別節目，並以白隊大使身份揭開序幕，而喺是次演出中，林宥嘉亦特別演唱3首膾炙人口嘅經典歌《兜圈》、《說謊》、《自然醒》及將收錄於新專輯嘅《一家人相親相愛》，引嚟現場觀眾跟住佢一齊大合唱外，林宥嘉更祝福道：「祝福大家，過年期間都可以睡到『自然醒』，好好享受『一家人相親相愛』的時光。」

而喺新歌《一家人相親相愛》中，林宥嘉亦將細個時同父母嘅互動記憶，同埋現今自己同家人嘅互動化成旋律，以直白嘅歌詞詮繹，並希望透過歌曲令大家可以更珍惜身邊嘅家人，感受到家庭嘅溫暖。另外，是次歌單中亦有彩蛋，《兜圈》希望大家手上嘅計劃可以喺完美嘅時間完成、《一家人相親相愛》則期盼所有睇到演出嘅朋友，都可以同最愛嘅家人一齊同樂外，最後《自然醒》祝福大家都可以好似小朋友一樣瞓到自然醒，有健健康康的身體。

農曆新年期間收爐嘅林宥嘉，將時間全部留嚟陪屋企人，並表示平時工作周未都周圍飛，有時就算番到屋企都已經夜深，所以過年期間佢可以所有時間都用嚟享受天倫樂：「趁着年假可以跟家人『黏』在一起，我覺得很幸福。」至於新年願望方面，林宥嘉就預告過年後會好消息，唔止期待新專輯可以盡快面世，都期望自己可以累積更多音樂創作，加快出新歌嘅頻率。