夾啱五行　開年飯食出好運

新春樣樣講好意頭，坊間有不同的習俗和傳統，好似明天大年初二，家家戶戶食開年飯，滿桌大魚大肉及意頭菜，祝願龍年事事順利。意頭菜除了食得好，還要食得啱，請來著名玄學家方海閱師傅教大家夾啱五行食材，因應五行相生相剋論，揀啱適合的食物顏色和味道，在龍年旺人緣、增健康、利文昌、添財氣、避是非，食出好運氣！

「金」增健康

踏入甲辰龍年，大家都想龍馬精神、身體健康，今年五黃災瘟星飛到正西位置，二黑病符星在東南，適宜吃多點金黃色和白色屬金的食材，好似來一口花膠或燕窩，滋潤又補身；金蠔和黃皮的雞及苦味食物亦屬金，吃得苦就能保健康。

「木」利文昌

對小朋友來講，最緊要讀書有好成績，今年四綠文昌星飛臨西北位置，四綠屬木，建議多吃綠色食物，好似西芹炒帶子、蝦乾炒絲瓜、節瓜脯和瑤柱扒豆苗等都很合適。味道方面，酸味食物應對屬木，糖醋骨、酸菜魚和醃菜等食物皆屬木，而且美味開胃，也有利事業或學業。

「水」添財氣

經濟不景，大家用錢都諗過度過，想財運亨通發大財，留意今年八白財星飛到正北方，八白屬土，因應水是土的財星，多吃黑色屬水的食物，有助添財。冬菇、髮菜、烏雞、蠔豉或老鼠斑新春必吃，高級的黑松露和魚子醬都一樣得。另外，鹹味食物亦屬水，大家要留意喇！

「火」避是非

做人做事，最怕招惹是非。今年三碧是非星來到中間位置，適宜多吃點屬火的紅色食物化解，香口的炸子雞或炸蟹鉗、開胃的茄汁蝦和鮮味的蒸蟹等，美味又「降火」。另外，辣味同樣屬火，人氣的麻辣火鍋、辣子雞，又或是香辣咖喱，都有助「降火」。

「土」旺人緣

出來工作或讀書，都希望和對方和睦相處人緣好，想脫單就會祈求行桃花運。今年九紫喜慶星在西南方，九紫屬火，想旺人緣或姻緣，不妨多吃啡色屬土的食物，例如蒜蓉蒸帶子、燜鮑魚和蓮藕燜豬手等，花生、栗子、杏仁和核桃等同屬土；飯後再來一碗甜品亦有幫助。