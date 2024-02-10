【Bethの食卓】食啱鹹甜賀年糕點　來年旺好運來

有旺財寓意的蘿蔔糕。（作者提供）

今日大年初一，恭喜發财，萬事如意！為居九運之首的龍年，祝大家行運一條龍，身體健康，步步高陞！

年初一我習慣係食齋納祥瑞吉氣，正所謂大年初一食過齋勝過食了全年齋，功德倍增。仲有一様係整個新正頭愈吃得多愈好運。九運一馬當先，咁食咩好？就係高高高⋯⋯步步高陞，更上一層樓，全年運氣指數向上高陞的年糕嘞！

我作為一個製作糕點的總監及顧問，每年開賣、開爐、製作時間及交貨時間做幾多件糕全部都必須經我精心摘日度身而做。當然訂每款糕除美味好吃外，也有其象徵意義，高高高⋯⋯⋯立即為大家分享，睇吓食咩糕代表咩、又寓意咗啲乜喇！

蘿蔔糕（旺財）

攞個好彩頭，節節領先，先拔頭籌，馬上興旺，招財進寶。

芋頭糕（旺人緣）

有護佑子孫，兄弟姐妹同心合力，家運昌隆繁盛。

黃金糕（旺財）

寓意黃金萬両，金銀滿屋，金玉滿堂，財源廣進。

奶黃糕（旺財）

有五福臨門，財運亨通，富貴吉祥之意。

斑蘭年糕（利文昌旺學業）

學業進步，金榜題名。

馬蹄糕（利財星、名氣及旅行）

馬到功成，旅運興旺，驛馬吉祥，馬上封侯，加官晉爵之意 。

紅豆糕（利桃花）

紅豆亦是催九運必吃之選，甜甜蜜蜜，紅鸞星動。

紫米糕（利桃花及權勢）

有紫氣東來之吉兆，紫微拱照，吉星到臨。

棗皇糕（利人緣）

能受前輩提㩦，貴人擁戴。

所以真的要多吃糕吸取不同食物能量來提升自己好運，真係有糕在手，萬事皆成。

祝大家豐衣足食，幸福美滿！

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-FB@beth.shum.9

-Email：beth1419@gmail.com