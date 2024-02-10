鮮娛糧｜周星馳初一狂收利是　全因手寫「揮春」勁應驗？

每逢農曆新年，很多人都會不斷翻看星爺（周星馳）的經典喜劇，雖然星爺近年未有新作品，但單靠自己社交平台依然可以放笑彈。今日（10日）他就上載一段16秒短片，片中星爺背向鏡頭坐下，一班相信是同事輪流排隊入房，別以為是等待星爺派發利是，而是他們掉轉派發利是予星爺，最搞笑就是其中一位同事，沒有跟「規矩」放低利是，就即時被星爺寸「靚仔大晒呀」，之後他就乖乖放下利是。

其實上年星爺於社交平台派發「心想事成符」，經過一年似乎收到的人都心想事成，所以這班「善信」就趁初一「還神」，而且更叫網民留言寫下賀年字句。今年又再隨機送出限量8張的「心想事成符」。貼文一出，不少明星留言爭住要星爺的「心想事成符」，包括有胡杏兒、吳建豪、何廣沛及郭子豪等人，杏兒更搞笑地祝賀︰「星爺靚仔係大晒，龍年不停比女𠝹，比女𠝹」。不過我相信網民不但想收到星爺的禮物，更想星爺快一點拍攝新戲，讓大家一起開心！

正在新西蘭讀書的姚焯菲（Chantel），今年新年就未能在香港度過。剛剛她於社交平台發文，表示今年是人生第一次不在香港度過年初一，更有點想念家。當然亦都順道祝賀大家，不過這個貼文的重點，就是Chantel這幾幅童年照片，雖然未知Chantel當時年紀，但穿上粉紅色唐裝及紮髻，真是非常可愛，而且小時候的她表情非常鬼馬，一班網民包括星夢好姊妹亦留言，大讚Chantel很可愛！不知道日後有沒有機會看到Chantel，以同樣的可愛造型與大家見面呢。