馬貫東反擊被批食軟飯：唔會做咗資料搜查先一齊

馬貫東接受電台訪問，之前在萬千星輝頒獎禮中獲「飛躍進步男藝員」獎的他，重提當年入行初期只得4位數人工，至2016年28歲前，只是飾演不起眼角色的辛酸：「最初嗰時冇積蓄，人生好冇安全感，戶口試過得番幾蚊！」坦言全靠媽咪及兩位家姊在經濟上給予支持：「都要入紙申請救濟，哈！媽咪有時更會主動塞錢入我銀包。」但要家人資助，感覺很尷尬：「都有灰心，頭嗰7年都係咁，但我會好好記住呢份恩情，佢哋從冇叫我轉行，毫無怨言支持我。」

節目中，他透露曾定下30歲沒成績就轉行的「死線」，慶幸2016年28歲碰上人生轉捩點，獲得《鐵馬戰車》「揚名」一角嶄露頭角，同年更獲安排加入處境劇《愛·回家之八時入席》飾演「十仔」，令他成功入屋：「好彩喺30歲打算放棄前接到『揚名』呢個角色，仲要係觀眾鍾意！」更謂最開心是獲得《愛》劇中的視帝拍檔黎耀祥點名讚賞：「獲得祥哥讚梗開心！仲有佢喺嗰一年不斷教我嘢，佢唔會控制我點做戲，但佢會引導我點樣去諗呢場戲，唔係淨係跟對白照講，學到好多。」

入行以來，他零負面新聞零緋聞，但他圈中異性緣極廣，陳敏之、高海寧等都視他為好友，節目中，他坦言圈內異性朋友比同性多，但他從沒想過追求幕前女演員，原來這亦是他本人給自己在這行的一條界線：「佢哋太靚女啦，我高攀唔起，其實我不會喺工作地方拍拖。」更指自己一直低調處理感情事，認為私人事毋須向其他人交代。至於談及4年前曾公開一段與圈外人的戀情，卻被指「食軟飯」及只選擇與富家女交往，他首度回應:「我又唔會做咗資料搜查先至同人一齊，同人一齊嗰陣，我又唔知個背景差咁遠，同埋對方多錢過自己，又唔代表我要使佢啲錢！」他又指現階段沒另一半，目前經濟條件尚未許可，也不想另一半與他捱苦，坦言要再賺多點錢才找對象組織家庭。