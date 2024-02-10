舒淇抱愛貓賀年　化淡妝依然省鏡

性感女神舒淇向來對自己容貌甚有自信，之前更不時出素顏相，就算露出滿臉雀斑都不介懷，率性爽朗的性格甚受網民喜愛。今日（10日）大年初一，她於社交平台PO抱着愛貓的片，說出多句賀年恭賀說話，期間又多次錫錫貓咪，可能因為話晒都大年初一，她都有輕輕化妝示人，網民都讚她依然漂亮。

她亦有PO長文，表示每一年送舊迎新時，自己都會反思一下過去的日子，有沒有甚麼需要改進的地方，她又指很慶幸的是隨着年紀慢慢的成長，也開始懂得將腳步放慢一點，觀察多一點，又表示：「如我會在接近爆發邊緣時，把嘴巴閉緊，就算兩條眉毛都快連在一起，也能壓抑心跳的速度與喉嚨裏要爆發出口的衝勁。其實往往在一件事情發生時，如能設身處地的稍微為對方想一下，或許能讓自己腦梗的機率慢慢降低，當脾氣想發作之前，深深呼吸慢慢吐氣，就算就算真的實在受不了， 那就先轉身仰頭看看天空，想想可愛的花花……整理完思緒再轉身面向問題。這麼些年的經驗教會了我，面對無法解決的問題時，先將自己抽離，不先做任何評判 當心跳平緩，腦子不被火氣給牽引時，適當的解決方法就會出現。就算你還是覺得甚麼都沒有出現，至少也不會說出無法回收的言語。」大家都要跟女神學習一下如何控制EQ呢！她又祝福大家一切順心如意，願世界和平，好的全都實現 不好的都能轉化成好的能量，灌溉所有需要幫助的眾生。