【是日通勝】

農曆正月初二

甲辰年 丙寅月 乙巳日

吉時：晚上11時至1時、凌晨1時至3時、下午5時至7時

凶時：下午3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：平道、飾垣

忌：交易、出行、開市

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：4

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：趁周日為伴侶製造驚喜，感情關係更美滿。

金牛座：財運尚算不俗，佩戴粉水晶飾物有助增運。

雙子座：別把不快的事放在心，也毋須跟人作比較。

巨蟹座：整體運勢普通，財運相對較佳，好好把握。

獅子座：財運急跌，謹記理財需審慎，勿貪小便宜。

處女座：心存僥倖是大忌，否則易變成事業絆腳石。

天秤座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

天蠍座：運氣差只是暫時性，不氣餒就可走出困境。

人馬座：精神奕奕，行動力強，面對困難毫無懼色。

山羊座：財運差，做人不能太自私，要多為人設想。

水瓶座：運勢好壞參半，只要多做善事可趨吉避凶。

雙魚座：自我增值是最佳投資，可提升謀生的實力。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）龍 事業旺

（跌）羊 感不安

鼠：給身邊人帶來歡笑，對提升運勢有利。

牛：身心狀態很一般，要注意休息勿熬夜。

虎：對伴侶寬容一點，感情關係會更牢固。

兔：人緣運平平，容易因說錯話而得罪人。

龍：運勢上升，開工大吉，易做出好成績。

蛇：身體易出現小問題，謹記病向淺中醫。

馬：財運下滑，宜審慎理財，勿胡亂花費。

羊：對現狀感到不安，建議找身邊人分憂。

猴：床頭打架床尾和，感情問題有望化解。

雞：花錢要量入為出，切勿打腫臉充胖子。

狗：財運普通，對錢銀得失勿太斤斤計較。

豬：是日沖煞，保持平常心，煩惱少好多！

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

龍年當旺財位有甚麼生旺秘笈或禁忌？

自身財運與家中財位有密不可分的關係，影響流年運勢的九大飛星每年會降臨至不同方位，找出家居或辦公室的九紫星位置是重中之重。因2024年進入離火九運，九紫右弼星掌管人的正財運，此星得令時，能給我們帶來功名利祿，是九星中的第一吉星，若能催旺它，必定能帶來源源不斷的好運。在甲辰年，九紫右弼星飛入西南方，若想催旺家宅財運，可在龍年立春日起，在家中這方位作催旺布置。

以下是4大催旺竅門，可增強新一年的家宅運、事業運、正財運，並要避免觸犯正財位禁忌！

正財位4大催旺竅門：

1.擺放枱燈，有光意味有生氣。財位若有陽光或燈光照射，對生旺財運大有幫助。

2.財位宜依靠堅固的牆面以藏風聚氣，寓意有靠山、貴人助力。

3.擺放寓意吉祥的物件，如福祿壽、文武財神塑像等。

4.種植根基紮實、容易生長的大葉植物，如金錢樹、黃金葛、萬年青等。

正財位4大禁忌：

1.切忌髒亂，要保持乾淨整潔，多抽時間打掃，避免財位落灰。

2.財位忌沖，風水學最忌尖角沖煞，故此財位附近不宜有尖角物品，如菜刀、剪刀、針具等。

3.切忌受壓，不要放置沉重的大櫃、書櫃或組合櫃。

4.切勿擺放魚缸或水生植物，風水學上象徵「見財化水」。