甄子丹龍年即報喜　望突破經典打到飛起

「宇宙最強」甄子丹鐵漢柔情，近年與太太汪詩詩成立慈善基金回饋社會，新春前更「落區」當義工，出錢又出力，愛心爆棚！談到龍年的工作安排，子丹揚言會繼續拍好戲，下月左右將投入《導火線2》的拍攝，令人期待。

子丹與詩詩夫妻檔近年積極行善，踏入龍年前有感天氣不穩，即發起到深水埗派發福袋及物資，惠及數百位長者，讓他們感受到人間有情！談到名下慈善基金的成立，子丹坦言：「其實係太太同我一直都好想做嘅事。（資金點籌集？），成立咗幾年嘞，暫時都係我哋拎（錢）出嚟，做得幾多咪幾多囉，咁都會有善長願意捐助。」

子丹當日「喬裝落區」，落手落腳幫手搬運及派飯等，能夠為長者送上心意，自己亦暖在心頭：「如果太高調，件事就唔夠純粹，我戴晒口罩落去，大家唔認得我，最多覺得熟口熟面啫。（有乜難忘事？）幾百位長者中有啲行動不便，我哋主動將物資放入佢個袋，志願者們又會扶佢哋行出去，睇到佢哋面上嘅笑容，其實雙方都有得著，總之心意最重要。」

踏入龍年，子丹即有好消息公布，原來近期正密密準備前期工作，計劃於3、4月左右正式開拍電影《導火綫2》。與《導1》相距足足17年，子丹坦言一直有各地粉絲視這部電影為「參考藍本」，很想他將故事延續下去，惟一直苦無時間籌劃：「近排認真同團隊去諗，嘗試吓可唔可以做到新突破。（選角點？）仲搞緊故事啫，不過可以話畀大家知，一定打到飛起！」今次戲迷絕對有眼福了。

今個農曆年，子丹與家人出埠旅行。談到新年願望，他不諱言希望世界和平、人人安居樂業及繼續拍高質素電影：「年紀大咗，好多嘢睇通嘞，生活好視乎你睇有嘅心態，人緊係有高有低，盡量正面啲，咁一定會開心。」談到囡囡甄濟如剛入行半年，子丹直言﹕「父母擔心子女係與生俱來嘅，佢世生我就擔心到依家，好彩佢幾乖，做音樂又係正面嘅嘢，唔似我喺片場拍戲咁辛苦。（唔畀佢拍戲？）順其自然啦，如果佢想，我都阻止唔到。（同佢一齊拍？）唔諗咁遠，任何嘢都有可能性。」

場地提供：Royal Garden Hotel