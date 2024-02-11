娛圈單打︱第一牛郎獲寵幸　美斯真係大細超

美斯訪港之行餘波未了，球王被指在球賽完結後拒絕跟港官握手，點知轉個頭去到東京，連「牛郎」都獲合照兼送上簽名波Boot，難怪被外界質疑唔畀面！香港自詡盛事之都，今勻真係面子盡失！

好啦，邊位「牛郎」有幸得到球王青睞呀？嗱，呢位奇男子有「日本第一牛郎」之稱，藝名羅蘭Roland，本名松尾風雅，現年31歲。他以日本史上最高收入男公關而聞名，年薪3億日圓左右，即係逾1千5百萬港紙，認真唔簡單。

見佢一頭長髮，身材高大健碩，五官精緻，的確係一位翩翩美男子，難怪享負盛名。佢坦言自細也想成為足球員，今次獲美斯友善對待，令他深感榮幸，亦算係圓咗小時候夢想。佢仲話，美斯並無歧視佢嘅職業，仲對佢講，能夠做到每個行業入面嘅大師，非常了不起！嘩，原來美斯咁識講嘢，香港人無福消受，真係愈諗愈傷心。

呢位第一牛郎思想非常破格，18歲那年考入大學，眼見其他同齡新生眾多，不禁思考自己到底有冇將來，左思右想，答案係冇！他毅然退學，定下明確目標，就係要成為搵錢最多嘅男公關！喺回家路上，佢將原本用來買教科書嘅10萬日圓，改為買西裝，然後走到新宿牛郎街，開啟其傳奇牛郎之路！

即係咁，為咗更加引人入勝，上位之路難免加鹽加醋，但所謂英雄莫問出處，今時今日嘅佢，確係比當年嘅同學搵錢更多，做鴨做得咁出色，似乎真係揀啱咗路。美斯風波，又意外地讓這位牛郎賺來人氣，家陣連香港人都識得佢，點到你唔服！