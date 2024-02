性感女神Sydney Sweeney四眼宅女造型演《蜘蛛夫人》

超級英雄漫畫巨頭漫威(Marvel)過往曾將蜘蛛俠電影版權賣給索尼(Sony),雖然近年雙方傾掂數,令蜘蛛俠可以回歸漫威電影宇宙,但蜘蛛俠宇宙其他角色仍然由索尼持有。新片《蜘蛛夫人》(Madame Web)便是由索尼製作的蜘蛛俠外傳,講述由《格雷的五十道色戒》(Fifty Shades of Grey)女星狄高達莊遜(Dakota Johnson)飾演的救護員覺醒力量,成為有預知能力的「蜘蛛夫人」,她遇上另外3位蜘蛛女俠,齊心合力對付同樣擁有蜘蛛能力的壞蛋。3位蜘蛛女俠分別由《毒癮女孩》(Euphoria)女星Sydney Sweeney、《愛探險的Dora:勇闖黃金迷城》(Dora and the Lost City of Gold)女星Isabela Merced與《捉鬼敢死隊:魅來世界》(Ghostbusters: Afterlife)女星Celeste O'Connor擔任。

新世代性感女神Sydney Sweeney在片中以戴眼鏡的四眼宅女造型示人,為觀眾帶來新鮮感,她變身蜘蛛女俠時戴上露眼面罩則夠晒美艷!她受訪時透露,為準備動作戲份,曾接受大量跑步訓練與大約2個月的特技動作準備:「在我們到達波士頓拍攝之前,接受了不同的技能評估:格鬥、奔跑、拳擊、踢腿……我們的優勢和劣勢都一目了然,之後我們就努力進行特訓將優點融入到角色之中。」