性感女神Sydney Sweeney四眼宅女造型演《蜘蛛夫人》

超級英雄漫畫巨頭漫威（Marvel）過往曾將蜘蛛俠電影版權賣給索尼（Sony），雖然近年雙方傾掂數，令蜘蛛俠可以回歸漫威電影宇宙，但蜘蛛俠宇宙其他角色仍然由索尼持有。新片《蜘蛛夫人》（Madame Web）便是由索尼製作的蜘蛛俠外傳，講述由《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）女星狄高達莊遜（Dakota Johnson）飾演的救護員覺醒力量，成為有預知能力的「蜘蛛夫人」，她遇上另外3位蜘蛛女俠，齊心合力對付同樣擁有蜘蛛能力的壞蛋。3位蜘蛛女俠分別由《毒癮女孩》（Euphoria）女星Sydney Sweeney、《愛探險的Dora：勇闖黃金迷城》（Dora and the Lost City of Gold）女星Isabela Merced與《捉鬼敢死隊：魅來世界》（Ghostbusters: Afterlife）女星Celeste O'Connor擔任。

新世代性感女神Sydney Sweeney在片中以戴眼鏡的四眼宅女造型示人，為觀眾帶來新鮮感，她變身蜘蛛女俠時戴上露眼面罩則夠晒美艷！她受訪時透露，為準備動作戲份，曾接受大量跑步訓練與大約2個月的特技動作準備：「在我們到達波士頓拍攝之前，接受了不同的技能評估：格鬥、奔跑、拳擊、踢腿……我們的優勢和劣勢都一目了然，之後我們就努力進行特訓將優點融入到角色之中。」