何依婷首派雙封利是　趁做高齡產婦前考慮雪卵

無綫小花何依婷去年尾與圈外男友於峇里島舉行浪漫婚禮，正式成為人妻的她，首次以「林太」身份四出辦年貨，而老公亦全程陪伴在側，甜蜜又幸福；而首派雙封利的依婷更指沒設上限，最緊要大家開心，認真豪氣。

依婷笑言結婚後的事業型女性原來十分忙碌，除了日常要兼顧自己的工作，還是安排家居清潔、大掃除、辦年貨等，她說：「近排要Book冷氣師傅洗冷氣，又要買揮春、糖果，仲有賀年禮盒，屋企又要貼揮春，年卅十晚同年初一又要諗屋企食啲乜，要買定，因為新年街市閂咗門就冇嘢食，原來做家庭主婦真係好難㗎！但係開心嘅，老公對我包容係好大嘅，始終我第一年做，佢全程陪住我，買揮春又會畀意見，起碼我唔係孤身作戰，感到我哋係一個團隊。」

問到新年有甚麼習俗？依婷指年廿八會大掃除，年卅十晚和初一會跟家人食飯，初三赤口則不會拜年，但會相約朋友打麻雀，笑言年輕人沒有這些禁忌。今年首次派雙封利是的她有何感覺？她表示：「係開心事嚟嘅。（預幾位數？）我唔知呀，老公就畀咗錢叫我派利是，唔通唔夠就唔派咩，都會繼續派，對我嚟講係無上限，最緊要開心。」

去年依婷挾劇集《新聞女王》人氣急升，她直言事業運不錯，提到佘詩曼（阿佘）曾露口風表示可能會開拍續集？依婷表示：「一個劇集籌備需要時間嘅，我當然好希望可以開得到，亦好想參與，對我嚟講《新聞女王》係我演藝事業上一個轉捩點，第一次同鍾澍佳監製同阿佘合作，喺佢哋身上真學到好多嘢，我都成日私底下同佢哋食飯，好感謝佢哋令到我對演戲有另一個睇法，原來演戲係咁，以前自己摸索時都領悟唔到，預到佢哋之後就開始領悟到。」可會約《新聞女王》團隊團拜？「應該都會約嘅，但暫時就未約實，我哋拍完劇之後都聚會咗好多次，成個劇組好團結同開心。」

新婚不久，問依婷拜年期間會否擔心被催生B？她笑指：「暫時未有，因為啱啱結婚，大家應該未探討到呢個話題住，會畀時間我哋過吓二人世界先，同埋我仲細，仲有時間可以去努力一下，因為我驚太早生小朋友會後悔，點解當初我唔再試吓可以行到幾遠呢？事業冇得返轉頭㗎嘛！」依婷又指現今科技發達，將來亦可以考慮雪卵，她說：「如果我高齡產婦之前都生唔到，我會雪，生BB係緣分，真係好難講，但我都希望成為高齡產婦之前生到，仲有四五年事業衝刺，我老公最緊要我開心就得，佢就煩少啲嘢，佢人生哲學就係happy wife happy life。」

場地提供：鮨勘＠海港城