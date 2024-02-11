范冰冰新春開工爛衫換紅裝　趙露思「鎖」住你心識Do

內地女星范冰冰、迪麗熱巴、趙露思和吳謹言都趁着昨日（10日）大年初一，在社交平台上大晒賀年照，努力派福利，向大家派個早年。

范冰冰近日進軍荷里活，密密開工拍新戲，雖昨日是年初一，但敬業的冰冰依然要開工，更把多張開工照發到網上，分享工作日常，只見身穿一套藍色破衣的冰冰，亦不忘要上傳張紅衣服的靚照迎接新年，只見冰冰穿着一身寬大的紅色衣服，露出一雙纖細的長腿，霸氣非常，留言恭祝大家：「龍年吉祥!願每一年都能和你在一起。」

而迪麗熱巴前晚出席了內地春晚活動，身穿艾德萊斯紅色舞裙，頭戴紅火晶螢的帽飾與紅色頭紗，相當喜慶。她在春晚上帶來了新疆的民族歌舞，隨歌起舞的熱巴非常靈動，令內地一眾網友看的津津有味，更在網上瘋傳熱巴跳舞的片段，留言道：「就一個字美！」另外，趙露思亦身穿紅色緊身入肩禮服，露出白滑迷人的鎖骨，配上烈燄紅唇，向大家拜個早年。最後，吳謹言亦穿上紅藍格子的緊身旗袍，手拿龍年飾物，擺出各種姿勢，再配上紅色背景，同樣非常喜興，吳謹言留言恭祝大家：「新年好，2024吉祥如意，平安健康。」