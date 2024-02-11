東方日報C1：佘詩曼脫單隨緣　富婆唔敢當

「三料視后」佘詩曼人氣、星運、工作全都大豐收，農曆新年她選擇跟母親、家人歡度，更因此打消旅行的念頭，計劃下月才到法國看時裝騷。被指是圈中「單身富婆」，她謙稱笑說：「啱咗一半，我係單身，但富婆就未稱得上喇！」

藝人佘詩曼（阿佘）去年憑無綫劇集《新聞女王》於內地和香港人氣再度急升，在台慶頒獎禮成為三料視后的她，大受歡迎，工作接不停。龍年開始，阿佘繼續行大運，向來傳統的她，每年都會親自布置屋企，買紅色花、貼揮春，總之一切要好意頭，儀式感滿滿。昨日大年初一，她率先公開向大家拜年，精神飽滿的她，向粉絲留言：「大年初一，祝你幸福健康快樂，笑口常開。」

而日前她接受本報專訪，指每年的年三十晚都會在家開局熱鬧一番，玩魚蝦蟹、買大細，齊齊發新年財。她近年賺到盆滿缽滿，問到有甚麼催運秘笈？她即笑說：「我都想有必勝嘅催運秘笈，如果你識不如教吓我！哈哈！」她表示無論工作怎樣忙碌，每年都會跟家人一起度新歲，而向來孝順的她，新年一定陪媽咪。新年前忙於內地為春晚節目錄影的她，近年工作甚多，休息時間也不夠，她表示會盡量在工作、生活中取得平衡：「完咗一個project，都希望有時間畀自己沉澱一下，思考吓再行下一步，我盡量唔會畀自己太大壓力，希望每次都以最好狀態出現。」

孝順女押後外遊

難得農曆新年有假期，她說：「本身打算去旅行，不過近幾個月真係好忙，所以好想留喺香港陪屋企人，留番3月有時間先去啦！我打算去法國睇時裝騷，寓工作於娛樂。」至於會否四出跟好友拜年，她說：「都會！最近好開心，聯絡番一位失散多年、以前一齊讀酒店管理嘅同學仔，今年我一定會約佢敍舊。」

肖兔的阿佘，龍年「害太歲」人際關係方面要特別小心，由於沒有吉星，凡事要親力親為，做事辛苦但先難後易，今年雖是「是非之年」，但反而因此助長其人氣，社交圈氣場甚旺。而阿佘向來人緣甚佳，沒有是非，她說：「做人要謹言慎語，呢個都係自身修養嘅一種，總之要少說話、多做事，我都努力修煉緊。」雖然要應付繁多的工作，但做事的能力、質量及狀態卻愈來愈好，問她憑甚麼支持自己時，她說：「啲人成日話認真嘅女人係最靚，所以一定要熱愛自己嘅工作，咁樣先可以讓自己發光發熱，更有魅力。」人美心善的她，賺到的錢都會回饋社會，幫助有需要的人。

除了工作，外界最關心還有阿佘的感情生活。單身多年的她，被指是圈中「單身富婆」，對於這個稱號，她笑說：「啱咗一半，我係單身，但富婆就未稱得上喇！」說到不論身價、地位、條件都優越，現時找另一半是否更困難，她說：「對於愛情，向來都係隨緣，我相信喺啱嘅時間，對嘅人就會出現。」

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