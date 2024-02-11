MIRROR近半隊成員冧廠　AL豐衣「粥」食最應節

男圑MIRROR早前開完團騷，Chur到盡為鏡粉賣力嘅12子，喺農曆新年竟有近半隊成員冧廠，真係要祝佢哋身體健康！成員呂爵安（Edan）尋日（10日）大年初一就自爆中咗冠肺炎，全家食團年飯佢就要自己喺房一個食外賣；另一成員陳瑞輝（Frankie）亦同樣中招，完騷都冇得出街拜年。另外Jeremy都相繼病倒，真係慘慘豬！

「教主」Anson Lo就上載粥相，留言自爆喺演唱會時已經生病︰「生病的第二天~16場演唱會時不停服西藥，想盡辦法抑制住病菌，完show後繼續服藥撐着三日工作，接着連續三日排舞和工作，再準備個人品牌事宜，昨天終於抑制不住病菌了。」本身想「應節」嘅佢病到頭暈暈，就錯手打上：「豐衣『弱』食，吃了粥、服了藥，現在要再睡一下~」不過佢都即刻再出story修正，表示自己發燒搞到字都打錯。

「人氣王」姜濤亦喺社交平台上載大堆藥丸照片，早前MIRROR紅館騷開場首幾日已經病倒嘅佢，一直冇好過，嚟到農曆新年先可以好好養病：「新一年希望大家身體健康，不要像我一樣生病吃藥，好啦！我要消失了bye~」