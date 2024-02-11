【心理測驗】為甚麽男生不敢追求你？

很多單身女性或是母胎單身人士都不太明白，為甚麽自己各方面條件都不錯，卻鮮少有異性追求，究竟原因是甚麽呢？近日一則趣味心理測驗就在小紅書（@小灰兔子有智慧）熱爆，簡單一條問題就能測出男生不敢追求你的原因，快來試試吧！

【問題】你去非洲旅行，口渴得就快死掉，可是當地只售賣以下四種飲料，你會選擇哪一杯？

A.黑蜘蛛苦瓜汁

B.新鮮蛇血椰汁

C.毛毛蟲西米露

D.嗆味鰐魚肉汁

【答案分析】

A.你的外表容易讓人產生距離感。你們這類型的人外形讓人覺得很驕傲或是氣勢很強，令異性認為和你相處時壓力很大，並且害怕追求你會被拒絕，因此只敢遠遠地觀看。

B.你能力太強，凡事都自己一手掌握。你們這類型的人屬於溫柔女強人，雖然外表溫柔，但內心也需要依靠，不過由於個性獨立也很有自信心，把甚麽都打理得很好，因此會讓男生覺得英雄無用武之地。

C.你十分受歡迎，有自己獨特的魅力，身邊也有許多男性朋友，但反而容易讓男生覺得競爭對手眾多，或者是名花有主，而不敢追求你。

D.你讓男生覺得很難駕馭你，這類型的人是現代都市女性，非常強悍和有自己的個性，而且決不妥協，因此異性跟你過招幾次就知難而退。