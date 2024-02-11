Kanye West出新碟戴殺人魔面具　再抽Taylor Swift水唱淫穢歌詞

精神不穩的美國饒舌天王Kanye West昨日（10日）於社交網站分享新碟《Vultures 1》封面，其中他戴上曲棍球面具，有如恐怖片《黑色星期五》（Friday The 13th）系列中的連環殺人魔Jason，身邊則是上身全裸、下身透股的妻子Bianca Censori背影。

最近因反猶太言論被封殺的Kanye，於新碟歌曲《Carnival》再次抽美國天后Taylor Swift的水，指名道姓大唱淫穢歌詞，指Taylor不想為他口交而想要肛交，像隻腹語術公仔般從後被進入，引來Taylor歌迷大肆聲討！有人留言表示：「當Kanye West無啦啦又將我哋寶貝Taylor Swift放入歌詞，就知道佢好想再次有人談論，炒熱返人氣。好老實，Kanye咁樣真係好可悲。」又有人留言表示：「佢淨係識得靠提Taylor同前妻Kim Kardashian去攞注意。」

兩人早已結怨，Kanye在2009年《MTV音樂錄影帶頒獎禮》中Taylor領獎時踩上台搶咪，指她不夠資格，Kanye之後一直對Taylor窮追猛打，2016年推出歌曲《Famous》唱到自己令Taylor成名所以可以繼續與她上床，MV中還請來一個貌似Taylor的女子一起大被同眠。