麥玲玲師傅話你知　龍年生肖運程　羊、猴、雞

回顧癸卯兔年，雖然受疫情影響的交通及旅遊業重新發展，但全年也是動盪不安。來到甲辰龍年，全球大局仍是風起雲湧，比往年更偏鋒另類，加上地運轉移帶來深遠影響，建議普羅市民保留實力為上。想知自己新一年的風水運程，毋須睇書，睇東網就得！今次請來著名玄學家麥玲玲師傅替我們指點迷津，分析今年的社會大勢及12生肖運程，助大家趨吉避凶，繼續吉星高照！

【羊】整體運勢相對平穩，但因甲辰年行木、土運，對秋、冬兩季出生者的命格更有利。吉星方面，「天乙」屬於強而有力的貴人星，無論家人、朋友、同事或前輩均對自己愛護有加，做事如虎添翼，從商者可望獲得原有客戶支持，亦可憑人脈開拓新客源，事業及財運均有得益。財星「太陰」代表女性長輩，若本身從事以女性顧客為主的行業，或上司是女性，事業發展易受惠；而對單身男士來說，異性緣特別旺，感情生活多姿多采。凶星方面，有「貫索」及「勾絞」入主，代表關係上糾纏不清，易與人發生金錢糾紛，亦有機會遭人妒忌，要提防人紅是非多，待人處事應盡量保持低調，謹言慎行。

【猴】肖猴、肖龍及肖鼠屬「三合」生肖，新一年可得到貴人扶持，無論財運、感情運及人際關係都有進步，遇上麻煩阻滯，不妨向肖鼠的朋友尋求協助。吉星方面，只有「三台」進駐，但此星力量充足，具有步步高陞之意，可於任何範疇上帶來一定助力，特別有利升遷及考試運。凶星方面，「官符」入主，有機會因官非訴訟而破財，處理文書要小心，更不宜作借貸擔保；「五鬼」代表精神緊張、疑神疑鬼，肖猴者易對伴侶有所猜疑，建議多花時間溝通，以免影響感情。順帶一提，隨後的蛇年將步入「合太歲」年份，運勢易各走極端，宜於龍年第四季早作部署，凡事小心則可保平安大吉。

【雞】擺脫了「沖太歲」的衝擊，來到甲辰年則與太歲相合，運勢吉中藏凶，易走向極端，約七成人會循序漸進向上，也有三至四成人會因為合走了命格所需要的元素而波折重重，待人接物要步步為營。吉星方面，「月德」是慈祥和悅的貴人星，肖雞者可望憑人脈逢凶化吉；「唐符」代表權力與威望，對事業及財運有助力。「歲合」屬於半顆桃花星，異性緣旺，單身者的感情生活多姿多采，但受到「咸池桃花」影響，關係較為短暫及不實在，已婚者不宜對人太熱情。凶星方面，有代表輕微破財的「小耗」，落實投資計劃前必須多作研究，盡可能採取「小試牛刀」策略，抱持平常心，才能接受當中的變數。