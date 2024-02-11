去拜年　烘焙美點豈止得曲奇

去拜年不能兩手揈揈，最普遍就是買盒曲奇上門，今年除有不同款式的曲奇禮盒，還有各式各樣的焙烘主題美食，選擇相當多，吃時配咖啡或茶，邊傾邊食，容易過日晨。

開運年花

過年咩都講好意頭，賀年花更是不可少，主打戚風蛋糕品牌今年推出多款禮盒，賀年開運年花禮盒造型似盆栽，上層有一棵年花，每片花瓣都有燙金，周邊放置富貴柑橘作裝飾，夠晒好頭。接開底部會發現糖不甩蝴蝶酥、生薑柚子朱古力脆脆、鳥結糖和堅果朱古力。賀年曲奇禮盒有8款口味，其中的立體揮春狀香橙曲奇、桃花狀紅棗曲奇和櫻花狀宇治抹茶曲奇最是吸睛。其他還有包羅萬有的精緻禮盒和朱古力脆脆禮盒選擇。現時開始，客人於門市單一消費至指定金額，可獲贈隨機口味的賀年朱古力脆脆1罐或雜錦蝴蝶酥禮盒1盒，再加限定利是封。指定會員於門市選擇任何賀年禮盒，可享折扣優惠。同時間，品牌推出情人節期間限定的情人節期間限定「Blooming Heart」粉紅石榴玫瑰戚風蛋糕和士多啤梨朱古力椒鹽卷餅，大家要留意喇！

自選組合

每個人口味都有不同，最緊要有得揀。一間甜品店推出的賀年甜點禮盒系列，有成12款口味選擇，包括有曲奇、蝴蝶酥、雪花酥及杏二脆脆，今年更推出丹麥曲奇、朱古力蝴蝶酥、鐵觀音開心果朱古力曲奇及朱古力杏仁脆脆4款新口味，除可單點選購外，也可按個人喜好組合成4件裝龍騰福氣禮盒或2件裝的龍躍春滿禮盒，靈活度相當高。惠顧指定金額，享有免費送貨服務。

富貴金元寶

經濟不景，大家都想來年發大財，一間烘焙店推出的農曆新年金元寶禮盒，打開黃澄澄的金元寶，內裏是選用法國開心果和60%黑朱古力粒的手工製作開心果朱古力粒法式忌廉餅乾，質感豐富而有奶香，吃完後盒子還可以用來作裝飾品，寓意龍年盆滿缽滿。

吃完發財旺

台彎糕點一向有人氣，當地法式曲奇甜點品牌由即日至2月29日在尖沙咀開期間限定店，新春更推出各款限定新品，賀年常滿禮盒系列「財源滾滾」內有糖杏仁船、阿薩姆茶曲奇、咖啡杏仁曲奇、甜心牛油曲奇、朱古力杏仁薄餅及葡萄味水果糖。攪笑發、財、旺禮盒，盒子表面填滿整個吉祥字體，內裏有不同口味的曲奇，點食都咁旺。另外還有丹妮斯、路易絲和春漾經典綜合餅乾禮盒等選擇。

散發堅果香

烘焙小食加入堅果，口感豐富又散發香氣。餅禮專門店今年以祥龍作靈感推出新年特別版‧蝴蝶酥禮盒套裝，有單口味和雜錦口味選擇，當中的紅棗洋參和杞子洛神花口味傳統養生，適合過年時享用。全新的精選茶點禮盒內有手工蝴蝶酥和芝麻焦糖堅果脆餅，更附有普洱和茉莉兩款茶包，方便享用。至於手工焦糖果仁撻禮盒內的焦糖堅果和芝麻焦糖堅果脆撻，以梅花和菊花造型呈現，吸睛又有口感。現時於2月24日在門市選購3盒雜錦蝴蝶酥禮盒15件裝，讚好並追蹤品牌社交平台，可獲贈1盒單口味蝴蝶酥禮盒9件裝或現金禮券，送完即止。

選擇多多

想一次過買齊賀年禮盒，去超市最方便，一間精品超市於即日至2月19日於門市及網店舉辦新春賀年2024，有很多新配搭登場。微熱山丘有新年雙層禮盒和鳳梨酥山丘芭娜娜禮盒，前者有蘋果酥、平安餅和鳳梨酥，後者有鳳梨酥和酸中帶甜的山蕉糕點。來自兵庫縣的Suzette Henri Charpentier 費南雪蛋糕等地換上龍年包裝，是人氣美點。龍願新年爆米花禮盒有銷魂麻辣、金沙鹹蛋、經典焦糖和黑金朱古力選擇。愛香口就有新年赤海老煎餅。其他新出品還有各式靚米禮盒、大分縣椎茸農業協同會大分縣產花冬菇禮盒和拉麵禮盒等，可以一次過掃貨。另外，超市於2月2日至14日舉辦情人節2024，到時會有北海道朱古力品牌的禮盒、日本冰鮮A5 山形牛燒肉拼盤和情人節壽司刺身拼盤等，再加上不同的蛋糕套裝和美酒，同樣豐富。2月2日至11日在網上預訂指定食材，會有高達8折的限時優惠。

黑糖麥包

去西餐廳，必定奉上餐前麵包，有時覺得麵包好好食，都好想買返屋企。一間澳洲扒房早前替出黑糖麥包外賣版大受歡迎，新春期間，餐廳以紅色禮盒包裝，推出6件裝外帶禮盒。盒內除有黑糖專包外，還有每日新鮮自家製牛油，盒上印有還原教學QR碼，教大家點樣在家都吃到美味的麵包。2月8日至18日，客人選購外帶盒，會附送餐飲優惠券。另外，現時至2月7日，在餐廳社交平台讚好並Tag兩位朋友，以文字分享最適合品嘗黑糖麥包的特別時刻，最具心思和創意的500位網友，可獲獲贈黑糖麥包免費換領券2張，如果在貼文上傳時圖文並茂，其中6位相片最精彩的網友，會得到旅遊券和六件裝黑糖麥包免費換領券1張。

台式風味

喜愛煙韌有口感的朋友，一間台式火鍋店在今個新年和台灣廠商合作推出賀年雙酥伴手禮，內有麻糬芋頭酥和鳳梨酥，軟糯美味，充分感受到台灣風味。另外，餐廳和潮牌合作推出會員限量T恤，方便粉絲收藏。去朋友屋企玩，可以揀選牛轉乾坤套裝，雙面布上是玩大小和魚蝦蟹遊戲，最攪笑是加入沙白和鴨血等元素，分外有趣。若然留在朋友家中用餐，不妨考慮升級版的紅燒牛骨鍋和秘方麻辣鍋湯包，送埋俾朋友齊齊歎，全方位感受濃濃的台灣風味。