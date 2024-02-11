王菲張學友巨星昔日叱咤片翻Hit　古巨基嫩口訪問勁Cute

近日網上一段1993年TVB節目《娛樂新聞眼》採訪「叱咤樂壇頒獎典禮」盛況嘅影片，再次被網友瘋傳，當中就見到多位樂壇巨星閃現，好似羅文、張學友、郭富城、王菲、梁朝偉、Beyond等歌星同框，真係可一不可再，最人驚喜嘅更係節目由古巨基擔任主持，嫩口程度爆晒燈！

當中最吸睛就係當年王菲以一襲透視裙現身，露出內裏一條純白四角褲仔，當年已經造成哄動。古巨基Cute cute做訪問，仲主動問王菲有咩衣着理念，搞到王菲笑晒口話：「好突出咩？嗯，多謝你咁覺得。（古巨基繼續問：你自己諗㗎？）係呀，唔係講意念，淨係攞件衫嚟着咁樣之嘛，冇意念。（古巨基：但係透視裝嚟喎。）唉，係透視裝興咗好耐啦，唔係我意念。」古巨基同王菲一問一答，女神依家惜字如金，當年talk得又狂笑，真係好罕見。

但當古巨基訪問張學友時就正經好多，雖然都係笑笑口咁望實學友，不過就只係問佢對樂壇嘅嘢，張學友直言：「有少少慚愧喺93年做唔到好大力咁推動到本地創作歌曲，希望94年唔好辜負每一番垂青，我會盡我自己能力推動，自己一個做唔到嘅，希望做到一啲囉。」而軟硬天師嘅葛民輝就狂喺學友身後舉V搶鏡。