12生肖流年招財有計

新年新氣象，在此恭祝大家龍精虎猛、萬事勝意、廣納八方財！新一年想催動財運，在玄學上可藉由不同顏色的衣飾或是不同的擺設助你一把，今年找來「玲瓏堂」梅花易數專家常歡師傅，為大家講解12生肖流年運勢，兼提供一些簡單的催旺財運方法，等大家可以賺個盤滿缽滿。

龍 吉星拱照

肖龍的朋友雖然今年「犯太歲」及「刑太歲」，幸好同時獲不少吉星拱照令財運有所增益。工作上宜多向長輩請教，不但有所得益，亦能多親近有權之仕，事業及財運皆可因而提升。今年的旺財顏色為金色，多配戴金色飾物，有助對增強財運。

蛇 喜事連連

肖蛇的朋友今年吉星較多，其中「天喜星」代表喜事連連，而「文昌星」更是對文職及創作工作人士更為有利，財運相當唔錯。不妨趁今年考升職試或進修都將會有理想收穫。今年的旺財顏色為綠色，用上綠色鎖匙扣，對催旺財運有相當助效。

馬 穩中求勝

肖馬的朋友今年吉凶星參半，其中有「天解星」臨照，代表今年縱然遇上波折，最終都能獲得解決。故今年宜穩中求勝，切勿因衝動而陷入困難之中，投資一些儲蓄保險將有較理想的收穫。如果想喺龍年財運有滿意嘅回報，不妨多穿多用黃色或帶有虎紋的服飾。

羊 貴人扶持

肖羊的朋友今年有「天乙」及「太陰星」臨照，「天乙」這顆貴人星，對打工仔或做生意的朋友來說，有利人際關係並能從中獲利；而「太陰星」有利女性於工作及財運上發展，亦有利以女性為主要客源的生意，如化妝、美容等。新年多穿紫色外套最有利。

猴 發展順利

肖猴的朋友因今年與太歲三合關係，相比去年有比較順利的發展，此外又因有「三台星」這顆吉星臨照，此星有進步的意思，代表無論財運及事業運均較去年佳，但要留意切勿心浮氣躁，可靠穩定的方法或跟人合作賺錢。今年的旺財顏色為啡色，例如多穿啡色褲。

雞 財運不俗

因今年「合太歲」的原故，財運發展相當理想，如去年有任何發展計劃的話，大可在今年實行。但要留意，今年同時有「小耗星」臨照，此星代表小破財，投資或創業要小心。整體而言今年是財運不俗的一年，利財顏色為黃色，宜多存放千元紙幣有助催財。

狗 保守為上

今年因「沖太歲」加上「大耗星」臨照，對財運有大影響，及容易得罪他人，所以無論工作或投資都宜以保守為上。不妨趁這個時間，計劃來年發展方向，一切謀定再待明年而動。繫上粉紅色的頸巾，有助提升財運。

豬 人緣運佳

今年獲「紫微星」及「龍德星」兩顆貴人星臨照，工作上有不少助力，加上「紅鸞星」駕臨，有利人際關係發展，對經常要接觸客戶或服務性行業大為有利。不過要留意財政收入並不算穩定，宜獲利後儲蓄，投資不宜冒進。多穿着白色上衣旺財又大利。

鼠 順風順水

今年三合太歲係，對運勢有不少助力，財運上亦有順風順水的感覺。因有「將星」臨照，打工仔有展現領導才能，甚至晉升為領導階層的機會，做老闆的則管理及組織能力提升，生意愈做愈好。配戴金色的猴形掛飾會更加有利財運。

牛 審慎理財

由於今年「破太歲」，破有失去的意思，容易出現破財的機會，無論係投資或生意上更應謹慎行事，尤其對一些並不熟悉的投資項目要特別留神。儲蓄保本，待明年才至出擊方為上策。用上紅色手機殼可提升一定財運。

虎 多勞多得

今年獲「驛馬星」臨照，今年有不少出行的機會，甚至是出國工作。不要以為舟車勞頓，奔波又辛苦，這其實是多勞多得之象，對於從事四出走動工作的朋友尤其有利。如想提升財運，不妨多穿黑色或佩戴黑色的耳環或手環等飾物。

兔 易惹是非

今年「害太歲」，又因多凶星關係，容易陷入是非及口舌之爭，工作上容易被流言蜚語中傷，甚或出現被陷害的情況，以至財運出現阻滯。打工仔不宜轉工，而做生意的亦不宜合作，一切宜守不宜動。換上藍色鞋帶可起催財作用。