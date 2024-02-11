Avantgardey首度來港賀年　歎完美食先返日本

大年初一為香港花車巡遊擔任壓軸表演嘉賓的日本人氣女子舞團Avantgardey，今日（11日）到將軍澳出席賀年活動，帶來多隻包括《Money,Money,Money》、《かもめが翔んだの日》（徐小鳳《海鷗飛翔》原曲）及一首中式賀年歌曲舞蹈，吸引數百粉絲到場支持，場面墟冚，她們之後更應要求，兩次Encore 另一作品《Idol》，又為粉絲簽名，氹得粉絲十分高興！

她們在台上表示乃首次來港表演，到港後才知道有很多人認識她們，感到非常高興，坦言因行程緊密，暫時未有時間到處品嘗美食，現場觀眾即推介她們可試試壽桃、菠蘿包及蛋撻等香港美食。另大會司儀亦透露當中一位成員Kotone，於日本演出時不慎弄傷腳，唯時間緊迫，加上年三十難找醫生，故只好以冰敷紓緩，花車巡遊表演期間是帶傷上陣，身旁Kotone亦示意沒有大礙，叫大家放心。

受訪時由成員Sono代表發言，她批感受到香港的朋友很有能量，剛才聽到觀眾的推介，今晚會趁空檔與其他成員出外品嘗美食，明天便返回日本，稍後會開始作全國巡迴演出。問到她們表演時目無表情，面對眾多觀眾時如何忍笑？她表示沒有表情就是他們的演繹方式，情感亦放在入面。