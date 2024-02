女星楊穎(Angelababy)獲邀赴杜拜出席酒店開幕派對,同場還有眾多國際級巨星,包括「拉丁天后」Jennifer Lopez、美國女星Vanessa Hudgens、超模Naomi Campbell、英國演員Idris 與太太Sabrina Elba、英國女職業網球運動員Emma Radacanu等,星光熠熠。

她盛裝走上紅地氈,穿上一襲全白色的春夏系列,仙氣依然,毫不遜於同場的國際級巨星。Baby於社交網留言:「First time in Dubai and staying in the most beautiful resort, and an amazing party at the Link!Happy Chinese New Year !」

她於內地社交網「重新出發」,上載了活動前與髮型師的開心合照,高舉V字手勢開心留言「給龍年比個耶」,迎龍接福,不少粉絲見她甫出靚靚相片也欣喜若狂,短短數小時已近百萬點讚,並紛紛留言:「女神終於回來了」、「好美」、「狀態超好」!