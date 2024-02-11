陳展鵬尋找同名同姓有緣人　譚俊彥郭柏妍哭成淚人

無綫全新綜藝節目《尋找世界另一個我 台灣篇》將於2月15日翡翠台播映，節目邀來藝人譚俊彥、陳展鵬、黃智雯及郭柏妍先後飛往台灣，尋找與自己同名同姓的「有緣人」，交換成長故事、閒話家常之餘，還會互相為對方實踐夢想，過程有笑有淚，既歡樂又感動。為了增加趣味度，製作組還專誠請來與樂壇天后撞名的無綫藝人葉蒨文及王菲擔任旁白。

每組「同名同姓聯盟」，在尋找另一個自己的過程中，都有特別的相處與體驗。有一組一起坐上了飛機為人生開創新一頁、有一組一起在馬路以各自喜愛的方式風馳電掣、有一組模擬Speed Dating、有一組直闖夜店尋找人生初體驗。而譚俊彥與郭柏妍在尋覓「另一個自己」的過程中均忍不住哭成淚人，當中郭柏妍更因赴台「尋我」與「郭柏妍同名聯盟」建立了真感情，大家除了保持聯絡至今，更Sweet 爆的「千里互送禮物」關心對方，超難得。

為了拍得「同名同姓聯盟」最真實反應，節目以「半真人騷」方式進行拍攝，四組藝人出發前對於「另一個自己」完全零概念，製作團隊續指，整個節目由構思、籌備到完成前後總共花了2年時間，單是尋找「同名同姓聯盟」已花掉大半年時間：「尋人本身已經好難，仲要喺唔同地方搵同名同姓嘅人更加難，我哋係唔同嘅社交平台，聯絡咗差唔多過百人，中間夾雜咗唔少誤會，仲有人一度以為我哋係詐騙集團，表現得有啲抗拒。最後我哋要出動獎門人幫我哋拍片澄清，先至順利完成到整個聯絡。」