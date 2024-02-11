沈震軒父母坐面前　陳欣妍心急「搶」事後丸

由藝人森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的無綫問答遊戲節目《HOME 即是識》，將於明晚年初三播映。明日(12日)、後日（13 日）兩晚邀請到藝人 Patrick Sir（林溥來） 和太太關宛珊、沈震軒和女友陳欣妍參與節目。行知識型路線的Patrick Sir出場即大拋書包：「屋企長期擺三樣嘢好緊要，梳打粉、白醋同埋檸檬，呢三樣嘢好神奇，通渠都得！」關宛珊亦唔執輸說：「檸檬擺雪櫃可以除臭。」而住大屋的沈震軒則分享執屋心得，並自爆有強迫症：「我好似緝毒犬咁，見到邊度有嘢就會執，隻杯歪咗就會整番好。」陳欣妍則挑戰男友底線謂：「為咗滿足佢嘅完美主義，我會將啲杯由啱嘅位擺去唔啱嘅位！」遊戲環節氣氛同樣熱鬧，其中一條問題「對付血、汗、油脂等污垢，應用哪種物品清潔較有效？」，有小蘇打和檸檬汁選擇，此時對檸檬情有獨鍾的Patrick Sir，再度大大力推廣檸檬汁好處：「用檸檬汁浸一晚就得！」

另邊廂，樣子甜美的陳欣妍玩遊戲時十分搶Fo，除了經常執雞成功，回答關於「事後丸（緊急避孕丸）」問題時亦表現搶韁。事緣森美還未問完整條問題，陳欣妍即撳燈搶答，森美見狀笑問：「你咁心急，你想生定唔想生呀？」陳欣妍聞言即害羞地擰頭，森美再轉向沈震軒說：「既然佢咁唔想生，你好好同佢傾吓喇！」更搞笑的是，錄影當日沈震軒父母剛好由加拿大返港、並身處錄影現場捧阿仔場。