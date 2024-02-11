姜濤學做大佬　Anson Lo同Edan勇敢跳出舒適圈

英皇電影《盜月者》由袁劍偉執導，盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、張繼聰、白只領銜主演，姜濤特別演出，電影已於龍年賀歲黃金檔公映，獲邀成為第19屆大阪亞洲電影節的開幕電影，同時獲選今年金馬奇幻影展（第15屆）的「特別放映」。

回顧過往港產賀歲片，Anson Lo鍾情於李連杰首齣轟動影壇之作《少林寺》，Edan與白只則同樣選擇《毒舌大狀》，張繼聰最難忘吳宇森執導的《縱橫四海》，阿聰說：「呢部戲都有盜竊題材，嗰個年代睇三位超級巨星（周潤發、張國榮、鍾楚紅）係非常開心，加上美術好出色，睇嘅過程好愉快，係一套經典作品！」姜濤則對《98古惑仔：龍爭虎鬥》印象最深，姜濤說：「今次演《盜月者》呢個角色（萊叔），我真係有重睇《古惑仔》成個系列，參考唔同大佬角色嘅風範，睇完自己再去消化，再建立出一個人物。」問到怎樣去定義在《盜月者》的「特別演出」，姜濤表示：「雖然出場時間唔多，但我每次出場嘅時間點都好重要，係導致戲中發生所有事嘅推動點，呢個就係我理解嘅『特別演出』！」Edan補充：「應該話係特別重要演出！」

看戲是農曆新年最重要的娛樂節目，張繼聰極表認同：「新年去睇戲，是我從小到大其中一個最好嘅娛樂，記得細個爸媽會去親戚屋企打麻將，我就同表哥表姐去睇戲，好開心；大個之後，輪到我帶長輩去睇賀歲片，由食飯到睇戲係一條龍享受，有時電影未必適合所有人口味，但一家人係戲院共渡時光，係家庭樂一個好重要嘅節目，希望呢個傳統能夠一代傳一代！」無獨有偶，Anson Lo對賀歲片的記憶，也充斥住同一種新年必備的聲音，他笑言：「我細個睇賀歲片嘅感覺，一定會有麻將聲，因為每次都係約齊所有親戚嚟我屋企，爸媽與姑姐一齊打麻雀，我就會同姐姐坐係梳化睇電視重播嘅賀歲片，依家諗番都覺得，呢個就是一家人係新年所做嘅事，所以賀歲片係一定要有，今年更可以去戲院睇冇麻雀聲嘅賀歲片！」而白只卻有醉翁之意不在酒的回憶，他說：「我去睇戲嘅其中一個重點，就係去食煨魷魚、咬蔗，邊食邊睇，好開心！」

五位演員在戲中默契十足，完全體現團隊精神，Anson Lo感覺更恍如家人一樣。作為特別演出，姜濤在拍攝途中加入，第一天踏入片場，已即時被認真的氛圍感染了，阿聰這樣比喻今次姜濤的參與：「當我們將火車開到好暢順嘅時候，姜濤係月台上見到，就跳咗上車，佢嘅角色好唔容易，係戲入面地位好高，佢有個種信心，面對鏡頭好簡潔，回望廿幾歲嘅我肯定做唔到，作一定要為今次成功演出而自豪！」同時阿聰也對Anson Lo與Edan的態度與表現給予肯定：「大家都想跳出舒適圈，挑戰另一種演繹方法，我覺得佢哋好勇敢！」