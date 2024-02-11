姜皓文發揮創意　親自設計利是封

藝人姜皓文近年經常到馬來西亞度假，他接受HOY TV訪問時分享馬來西亞過新年與香港的不同之處：「其實係馬來西亞過新年跟香港係一樣，都係喜慶節日，會派利是、會互相講恭喜說話，但我感覺近年係馬來西亞過年節日氣氛比香港更加濃厚，例如年三十晚佢哋會燒煙花同炮仗，年初一年初二則比較靜，佢哋鍾意睇賀歲電影，最熱鬧就係初八初九，佢哋係拜天公嘅日子係最熱鬧嘅，連街道都會封路，會燒好大串嘅炮仗、舞龍舞獅，所以初八初九係最熱鬧。」

隨後更邀請了姜皓文發揮創意設計利是封，他立刻發揮創意，在利是封上畫了花的圖案，寓意花開富貴，寫上「身體健康」四字，並即場示範入利是，把紅紙放進利是封內時，姜皓文表示要攤開，所謂新正頭不要「摺埋」。談到參演的電影作品愈來愈多，片酬有所提高時所派發的開工利是會否比以前更大封?姜皓文說：「我諗一個利是係一個心意、一個意頭同祝福，咁已經好足夠。」

姜皓文現居於馬來西亞檳城，談起和這個城市的緣分，原來當初打算到越南旅遊，但因為機位的問題，所以轉去了檳城，他比較熟悉檳城，因為接近20年前他在檳城拍戲，姜皓文覺得今次回去已經面目全非，覺得檳城一個很大的地方，現時居住的地方是檳城的一個島上。他有很多作品已經及即將在馬來西亞上映，亦會在馬來西亞拍攝，姜皓文表示很多影迷都在飛機上跟他打招呼，而且非常熱情，更會招待自己跟他們吃生日飯，姜皓文更表示知道對方住在哪裏，會去探訪他。問到對獎項的追求?姜皓文說：「其實由始至終，唔使講到咁偉大，話自己唔需要獎項，但到嗰一個階段嘅時候，便會得到一個肯定，無論想店樣爭個獎都冇用，首要係努力做好自己嘅本分，同埋做到自己順心順意嘅作品。」