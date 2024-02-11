張繼聰玩親子廿一點　派錢最開心

藝人張繼聰（阿聰）、陳湛文（Peter）及廖子妤（Fish）在賀歲片《飯戲攻心2》中合演三母子，上一集中Fish跟他們並無對手戲，新一集終於跟「二仔」阿聰有連繫，作為「三仔」的Peter等了兩輯仍未有機會跟阿媽「見面」，他揚言期望開拍第3集，好讓「母子團圓」。Fish稱今次是她首度拍續集，加上演過舞台劇版，所以對戲中的兒子已經很熟悉，雖未為人母，仍能輕易代入角色：「我係好有母愛嘅人，而且男人無論幾多歲都係有個小朋友嘅心。」

電影安排在年三十上映，他們預計新年會於戲院度過，阿聰表示：「預咗要瘋狂謝票，賀歲片好開心，尤其經歷過之前冇戲睇，希望大家過一個開心嘅新年。」問到Peter會否舉家到戲院捧自己場，他坦言：「囡囡年紀仲細，我怕帶佢入場會影響其他人觀感，因為佢一見到我喺銀幕出現就會大叫爸爸，怕搞到其他人出晒戲。」至於Fish除了謝票，會赴印尼跟在當地做廚師的爸爸團年。

講到農曆新年，3人都自稱重視，阿聰揚言：「超重視，有種團圓嘅感覺，一定要食團年飯，細個最期待年三十晚爸爸媽媽同我玩廿一點，係一年裏面唯一合法可以賭，依家就輪到我同小朋友玩，由我負責做莊派錢，真係好開心。公司都會玩，大莊家當然係老闆古生（古天樂），見到佢不停派，好開心。」來自馬來西亞的Fish稱小時候會跟家人一齊打邊爐過春節，但來港後獨自一人，她反而希望新年有工開，感覺較熱鬧。而Peter指長大後跟兄弟姊各自組織家庭，會趁節日相聚，互相祝福，故分外珍惜。

陳湛文服裝：CLUB MONACO、Kaytiquette

陳湛文化妝、髮型：Rachel Mok

張繼聰化妝、髮型：LevinaBoMakeUp、Sam Cheung