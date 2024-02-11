Edan呼籲粉絲勿情緒勒索　望團結一致互相尊重

人氣男團MIRROR成員Edan（呂爵安），年卅晚在家中開直播，表演即場剃半邊面鬍鬚，以及再次挑戰演唱會「我燒」高音部分，與過萬「爵屎」到年初一。之後他再直播打機，完全無受病情影響。Edan表示演唱會前中流感，完騷後再中Covid，整個12月尾喉嚨未有好過，綵排時已中西合璧醫治，最後以針灸令聲線得以舒緩。

對於，演唱會上出現很多大字報，亦是今次「講經」內容之一，他表示每場都會盡力與大家大家揮手、打招呼，但仍在社交平台被抱怨：「特登唔望我，一望我呢邊就黑面」、「雖然我就嚟脫粉，但都唔使咁對我嘛」。他表示見到評語都會翻白眼，又解釋「大佬，我真係盡咗力㗎啦，萬一真係miss咗，i’m so sorry 。我唔係特登去miss、黑面、唔揮手，個場萬幾人，我好難逐個去對（眼）。你係嚟睇演唱會，唔係睇對眼會、揮手會。」

Edan認為MIRROR演出才是主菜，揮手、對眼並非一定要有：「大家唔可以覺得舉咗咩就一定要望到、做到，演唱會賣嘅時候詳情係無包呢樣嘢，我會盡力滿足大家，但要知足唔係必然，嗰啲係bonus，啲說話已經有少少變咗情緒勒索，嗰啲⋯⋯可免則免啦。唔好咁啦，我無心㗎嘛，見到我都會諗係咪做錯事，大家明啦。」

談到與另一位成員Anson Lo在《社內相親》的彩蛋，他直言曾遭阻止，但他仍堅持以小劇場形式演出：「我又想講危險嘢…踩親你條尾，unfollow我囉。」自封網癮少年的他表示：「我知道呢晚彩蛋後又引起紛爭。我發覺鏡粉嘅圈子最易係有紛爭，咁樣係好傻。田為MIRROR係一團人，你好我好大家好，槍口一致對外。特別MIRROR大家都知…好多人對我哋感覺which is甚至係好深刻嘅感覺，都已經有咁嘅情況，唔知點解自己圍內仲要嘈呢？好似中學中史嗰啲內患外憂，真係⋯⋯何必呢？大家坐埋一條船。」

Edan表示明白很難要求大家喜歡MIRROR全部12位成員，但亦不需要憎對方：「你唔鍾意、唔想睇，你咪唔好睇囉，咁但你仲要去撩是鬥非…」Edan再三強調彩蛋係bonus，唔希望大家為此而嘈交，笑言：「呢啲地雷位好難講，但又好鍾意講」。他表示fans會為偶像爭第一，但實質是在踩低其他人，自己見到都唔會開心，外人亦唔會因fans一句而覺得他做得好。