連詩雅派雙封利是嗌幸福　揚言盡快生B

「幸福人妻」連詩雅（Shiga）去年4月和陳家樂舉行婚禮，今個農曆新年首次派雙封利是，為慶新春穿上紅色旗袍的她接受專訪時，指封利是封得特別開心：「入行後都有用品牌利是封派單封開工利是，不過今年除派雙封，仲用咗陳氏利是封。（係咪好有幸福感？）都OK嘅，哈哈哈。（利是錢雙倍喎？）有啲可以除二，上年嗰個銀碼除二變兩封囉。」可會盡快生BB，利是錢就可獲利回吐，她就覺得小朋友的利是錢屬下一代，作為家長不會據為己有。

問到結婚10月可有進行造人大計，她坦言內心好矛盾，直認想有愛情結晶品，但又想享受二人世界，所以生B抱佛系態度，她說：「如果生就最少2個，想生女先，不過有相士話命中只有1個小朋友。（咪好失望囉？）呢啲嘢冇絕對嘅，BB嚟到時會好感恩。」

她又說農曆新年會依傳統返男家拜年，直指老公是大家族，上年隨家樂出席家庭聚會時，親戚多到夠坐滿3、4圍枱，又大讚家樂人品，令她另眼相看，她說：「我有個宗旨係未到結婚，唔會帶男友返屋企，但家樂係第一個見埋我屋企人，佢仲同我啲表哥、表姐啲小朋友圍住玩新年遊戲，得好有耐性。（好男仔喎？）係呀。」

服裝: Vivienne Tam

髮型： Kate Shek

場地：香江花月(佐敦)