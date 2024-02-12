生肖龍運｜梁朝偉受掣肘惹小人　化解病氣是非攻略！

來到2024年龍年生肖運程的最後一集，雲文子師傅會解拆屬虎、兔的新一年運程。屬虎者在龍年運勢不太順利，處處受掣肘，有時候也身不由己，但不用過於擔心，並不會造成太大的風波。事業上會出現多管閒事機重小人，而且工作壓力變得沉重。影帝梁朝偉、吳彥祖、陳家樂等就是屬虎，當中梁朝偉近年來接戲接過不停，不過今年他工作壓力有點大，其實都不用跟他擔心，偉仔有空就會玩水上活動，更表示面對寧靜的大海有助減壓。

屬兔的人今年「害太歲」，縱然受犯太歲之苦，不過亦不會帶太大負面影響，可「轉危為機」將是非轉為人氣，打破難關再創出新機遇。佘詩曼、鄭欣宜、甄子丹等就是屬兔，而「三料視后」佘詩曼早前她就憑《新聞女王》「Man姐」一角紅遍大江南北，雖然今年是「是非之年」，反而人氣更會上升，不知下一步會否衝出亞洲接拍荷里活電影，因為師傅說明會有新機遇出現！

常言道︰「健康是無價」，歌仔亦有得唱「我只想身體健康」，師傅也收到大家的心聲，會詳細講解家中的「病災煞位」，只要把7個銅錢放在北面，即可吸收病氣及負能量，如果廚房碰巧在北面，多使用明火煮食，都能化解病氣，醫生遠離我！另外師傅亦會講解今年的是非位，準備金色的魚擺設，能幫你化解是非，令生活更和諧。