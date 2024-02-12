星玄｜豬女戴祖儀肚凸凸似懷有3個月　網民震驚：邊個係爸爸？

祝大家龍騰四海，全年好運一條龍！今日係2月12日農曆正月初三「赤口」，是日最旺生肖係豬，事業與財運俱佳，付出與回報成正比。「豬女」戴祖儀（Joey）喺劇集《飛常日誌》入面，唔單止演技亮眼，就連空姐造型都十分出色，紅色製服再加上黑絲，獲得唔少網民大讚好索。

而日前Joey喺其社交網上載一短片，當中有一幕驚見佢肚凸凸似懷有3個月，唔少網民都嚇親並大問：「陀龍B？」、「邊個係爸爸」等，十分搞笑。其實Joey早前喺休息期間去日本旅行，仲話自己一晚食足3餐，返港後即努力健身，依家已回復纖腰，馬甲線也重現，各位不用擔心。

至於今日幸運星係天秤座，得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。內地人氣男星肖戰就係天秤座，雖然佢經常因為一啲莫須有嘅罪名，被推至輿論頂端，遭到無數黑粉長篇大論嘅詆毀同謾罵。之不過早前佢喺一個內地頒獎禮入面，以1,282萬次推廣拿下喜愛人物評選冠軍外，仲憑主演嘅《夢中的那片海》、《玉骨遙》及《驕陽伴我》，分別獲得喜愛作品劇集部分評選嘅冠軍、第4名同第5名，雄霸網絡人氣票選。肖戰你得到好運氣加持，記住要做好自己為理想奮鬥。