【是日通勝】

農曆正月初三

甲辰年 丙寅月 丙午日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：交易、動土、嫁娶

忌：修廚、作灶、取魚

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：運勢較昨日急跌，不要為一時失意而氣餒。

金牛座：桃花運微升，出門前好好裝扮可吸引異性。

雙子座：財運有明顯升幅，今天有望發一筆新年財。

巨蟹座：判斷力弱，做事要小心，以免有金錢損失。

獅子座：運氣不是成敗關鍵，做好本分才是最重要。

處女座：沒必要的比較可免則免，煩惱會離你而去。

天秤座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

天蠍座：話頭醒尾，有力解決大小難題，處變不驚。

人馬座：告別不切實際的幻想，愛情上可取得突破。

山羊座：財運不錯，但不能心存僥倖，要付出努力。

水瓶座：感情關係要用心經營，今天是時候行動了！

雙魚座：情緒低落，頭頭碰着黑，不宜作重要決定。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）豬 財運佳

（跌）鼠 桃花弱

鼠：是日沖煞，易激怒伴侶，言行要謹慎。

牛：及早糾正生活惡習，身體會漸漸變好！

虎：趁新年假期好好充電，精神狀態不錯。

兔：工作運一般，做好本分，勿多管閒事。

龍：事業運上升，獲貴人讚賞，漸入佳境。

蛇：睡眠不足，精神恍惚，易成騙徒獵物。

馬：宜跟身邊異性保持距離，提防爛桃花。

羊：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

猴：受負面想法影響，容易被小挫折打沉。

雞：情緒易悲觀，對各種事情都放不下心。

狗：事業運不錯，機遇多，易有意外驚喜。

豬：事業與財運俱佳，付出與回報成正比。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

一年又過一年春

一元復始，萬象更新。恭喜發財，新春吉祥，身體健康，福壽增長，除禍得福，財來十方，貴人相助，心願達成。

今天是大年初三，坊間又稱為「赤口」，正所謂「拜得神多自有神庇佑」，不少港人喜歡趁今天到車公廟轉風車，先逆轉三次把霉運轉走，再順轉三次把好運轉過來。其實車公誕原為農曆正月初二，但因初三不宜拜年，所以有善信改於今天入廟求神祈福。入大殿上三支香，一邊上香一邊誠心默念向車公祈求之事，添上香油供奉，最後擂鼓叩鐘聲到天庭，讓車公大元帥知道所求。

關於拜太歲，古書有云：「太歲如君，為眾神之首，眾煞之主，有如君臨天下，不可冒犯。」人若犯了太歲，當年運程不會順利，因此在沖犯太歲那年，為了避免得罪太歲神，人們會在春節期間往廟宇拜祭，作福以求化解，祈求新一年平安順利。

今年屬「龍」值太歲、屬「狗」沖太歲、屬「牛」破太歲、屬「兔」害太歲、屬「雞」合太歲。有些朋友擔心有血光之災，可以藉着抽血或洗牙化解。

另外，今年流年九紫桃花貴人星飛臨西南方，主貴人扶持、家有喜事、結婚、添丁、置業、升職加薪、找到愛人、財庫大開等等，除了可放9支紅色花催旺，我特別給大家送上七字對聯：「龍當門者大吉昌，鳳凰主有貴人助」，可以用紅紙黑字寫上，並掛在西南方，可帶來不可思議的好消息。