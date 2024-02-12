吳業坤追女數毫子　吳若希嫌孤寒

吳若希（Jinny）和吳業坤（坤坤）同為無綫旗下藝人，但分屬公司旗下兩間唱片公司的「一哥」及「一姐」。難得大年初三聚頭大談龍年展望。問到可有機會合體舉行演唱會，吳業坤零避忌謂：「聽講兩間公司好似不和喎。」Jinny亦火上加油，指自己也和吳業坤坤傳反目，皆因經常被他人生攻擊，但吳業坤解釋：「我係想鞭策同激勵佢啫。因為呢個女人係唔服輸，講佢做唔到，佢就會想做。」

談及兩人陳年舊緋聞，已娶日國籍太太的吳業坤即落閘：「佢唔係我鍾意嗰種類型。」不過9年前，他曾向Jinny示愛。Jinny笑言當年是和吳業坤夾新聞上C1，吳業坤憶述：「嗰次做慈善節目，我捐畀5個2毫3畀你，慶祝你生日。」Jinny亦記憶猶新，被吳業坤的誠意「感動」，她說：「嗰日係我正日生日，我啲Fans捐咗523元，佢就捐咗5個2毫3，好少人咁零丁，通常都係捐齊頭數。」

雖然兩人難成佳偶，但搵錢卻目標一致。曾合拍劇集《香港人在北京》的他倆舉腳贊成原班人馬開演唱會，吳業坤表示：「全部都係唱歌，除咗洪永城之外。」Jinny就覺得「唔唱得」的洪永城可擔任暖場的司儀工作，陳展鵬就負責帶演唱會到馬來西亞舉行，可惜其意見未獲公司回應。

問到初五情人節可有特別安排，兩人極之合拍，扮貴人善忘不知情人節將至：「做乜提我啫。」Jinny亦謂毋須刻意慶祝，尤其捱2千幾蚊貴花更是不智：「唔係只得情人節一日先有收花先係威，假設2千幾除咗10次，個個禮拜都有男友送花，會覺得好浪漫。」