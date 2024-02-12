娛圈單打︱天仙咁靚坐冷板　不如回歸做老闆

南韓人氣女團TWICE台灣成員周子瑜，當年甫出道，外界即驚為天人，皆因小妮子青春、漂亮、身材好，風頭一時無兩，連帶香港也跟風生出一堆「港版子瑜」。不過唔知點解，子瑜近年發展無以為繼，粉絲都埋怨其公司冷落佳人。

前年TWICE全員宣布續約原公司，部分成員陸續發表Solo專輯，或進行小分隊活動，唯獨子瑜繼續坐冷板櫈，有冇搞錯！有粉絲就批評，南韓公司始終存在「種族歧視」，非韓國人要在當地有好發展非常艱難。尤其K-POP美女輩出，比子瑜更嫩口更有新鮮感的女仔大把。

好似被喻為「怪物新人」的女團NewJeans，成員平均年齡只有16歲，認真卜卜脆。仲有爆紅女團IVE，C位女神張元英人氣熱翻天，雄霸大小廣告代言。相比之下，子瑜24歲，雖然仍然好鬼後生，但新鮮感盡失，若公司不投放資源催谷，隨時只能被後浪蓋過。

不過又唔使愁嘅，子瑜既然已經擁有知名度，重返娘家台灣搵食，鬼火都冇咁易。今時今日，台灣人依然視子瑜為寶，地位牢不可破。有指其堂哥已代子瑜開設台灣聯絡窗口，跟當地廣告商打好關係，似為堂妹歸來鋪路。

再講，儘管子瑜曾因為自稱來自台灣，揮舞青天白日旗，而遭內地小粉紅出征，搞到小妮子一臉憔悴拍片道歉。但只要她肯放下身段，返大陸接Job，肯定接到手軟。事實上，唔少先在南韓發展，闖出名堂後解約回歸內地的明星，例如鹿晗、黃子韜，早就發過豬頭。正所謂，有得揀先至係老闆，子瑜諗諗佢吖！