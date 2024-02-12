麥玲玲師傅話你知　龍年生肖運程　狗、豬、鼠

回顧癸卯兔年，雖然受疫情影響的交通及旅遊業重新發展，但全年也是動盪不安。來到甲辰龍年，全球大局仍是風起雲湧，比往年更偏鋒另類，加上地運轉移帶來深遠影響，建議普羅市民保留實力為上。想知自己新一年的風水運程，毋須睇書，睇東網就得！今次請來著名玄學家麥玲玲師傅替我們指點迷津，分析今年的社會大勢及12生肖運程，助大家趨吉避凶，繼續吉星高照！

【狗】肖狗者於龍年「沖太歲」，情況就像有敵人向自己發動攻擊，若原地不動，容易受傷，因此宜動不宜靜，加上「辰戌沖」屬於天羅地網相沖，衝擊力比其他生肖的相沖更大，心理上要做好準備，迎接運勢反覆多變的一年。有云「一喜擋三災」，若新一年有機會辦喜事，可把相沖力量減到最低，亦適合搬遷或離開原居地發展。吉星方面，「國印」代表皇帝掌握權力的帥印，意味着事業方面會有出色表現。凶星方面，「大耗」代表破財，「欄杆」代表做事易一波三折，「歲破」及「豹尾」則代表人際關係上的破壞，換句話說，待人接物宜特別謹慎，行事要有耐性，以免得罪權貴，被小人反噬。

【豬】有一組強而有力的吉星加持，整體運勢有進步，其中「紫微」與「龍德」是兩顆強而有力的貴人吉星，代表事業發展得心應手，個人領導才能得以彰顯，即使遇上麻煩也可借助人脈網絡的幫助，逢凶化吉。與此同時，吉星「紅鸞」進駐，除了有利桃花，對人際關係亦有益處，從事中介、銷售等以人為本的工作，可望得到客戶鼎力支持。凶星方面，「暴敗」代表財運起伏較大，容易有「三更窮、五更富」的情況，不宜進行高風險的投機炒賣，從商者必須開源節流，積穀防饑，預備一筆應急錢，「天厄」及「亡神」則代表出門後的小意外、小驚嚇，外遊時必須注意人身安全。

【鼠】肖鼠者的地支「子」與流年地支「辰」為「半會合」，原則上關係友好，加上「申子辰」（猴、鼠、龍）又屬「三合」生肖，有互利互旺作用，所以新一年做事較為順利，遇到難題時，不妨多聆聽肖猴者的意見或尋求對方協助。吉星方面，只有一顆「將星」進駐，代表將軍統領下屬，意味着領導才能勝過人，對事業有利，但最好抱持默默耕耘、不問回報的心態。凶星方面，有「白虎」、「披頭」、「飛簾」及「天雄」入主，難免會對運勢帶來負面影響。其中「披頭」會對家宅運造成衝擊，宜多做善事，既可助人又可提升運勢。「飛簾」則屬是非口舌的凶星，新一年將會有較多小人及瑣碎問題需要處理。