【營事檔案】電飯煲滷水牛展

傳統的滷水牛展是一道中式鹵味菜肴，通常需要長時間的燉煮才能使牛展變得軟嫩。在家中要花一舨長時間燉煮實在有難度，而又不是每人家中都會有高壓鍋，因此今次食譜利用了電飯煲，簡化烹飪過程，同時保持牛展的風味和質地，為電飯煲加多了一個十分實用的功能。

牛展含膠原蛋白

牛展是高蛋白質的食材，蛋白質對於肌肉的建造和修復非常重要。100克牛展大約含有28克蛋白質，而脂肪只有7克左右。牛展受歡迎的原因除了味道外，在瘦肉中間更有筋絡，有人認為這些筋絡含有豐富的膠原蛋白，有助養顏。而膠原蛋白其實都是蛋白質的一種，進入人體後便會被身體內的分解及吸收，因此攝取含優質蛋白質的食物都已經可以有助於增強皮膚彈性和關節健康。

牛展逆紋切更易咬

牛展需要長時間燉煮才能變得軟嫩，今次使用電飯煲以達到同一效果。除此之外，更會建議逆紋切以切斷牛肉紋理的方向，不但外觀更吸收而且更易咀嚼。在煮好牛展後，更可以搭配蒜蓉、芫荽、辣椒粉等調料涼拌，又是一款開胃涼菜。

電飯煲滷水牛展

材料：

牛展 250克

滷水汁 100毫升

水 300毫升

做法：

1) 牛展冷水下鍋，煮滾後沖冷水

2) 牛展放入電飯煲，加入滷水汁及水

3) 按煮飯鍵

4) 以保溫模式焗1小時以上，取出切片，完成

黃彥澄(Joey) - 認可營養師(香港營養師學會)

擅長聆聽以及了解客人感受，從而設計適合客人的美味及多元化餐單，將餐單融入生活。