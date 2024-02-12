莎朗史東自爆90年代已提議拍《Barbie》但被老闆取笑

首部真人版Barbie電影《Barbie芭比》（Barbie）去年上映時橫掃全球票房，大家都盛讚身兼監製的「Barbie」瑪歌羅比（Margot Robbie）獨具慧眼。而最近美國女星莎朗史東（Sharon Stone）就自爆好多年前已向電影公司提議開拍《Barbie》。

65歲的莎姐日前於《Barbie》女星America Ferrera的帖文留言時留言，她表示：「喺90年代我同Barbie間公司支持下構思咗Barbie個idea，不過卻被電影公司取笑。」最後她多謝America等人的勇氣及耐力成事。雖然莎姐90年代版本《Barbie》拍唔成，但網民對此亦議論紛紛，有網民更為此版本做casting，指莎姐當年形象好合適演Barbie之外，亦認為史泰龍（Sylvester Stallone）啱晒演片中男主角「阿Ken」，查實賴恩高斯寧（Ryan Gosling）曾自爆他於片中的皮草造型正是仿效龍哥當年的形象。

其實除了莎姐之外，美國女星安妮希芙威（Anne Hathaway）和Amy Schumer多年前亦欲開拍《Barbie》電影。而安妮早前受訪時讚賞瑪歌在《Barbie》中的演出。