精緻朱古力　表達濃情蜜意

情人節送鮮花和朱古力似乎已成為指定動作，坊間各大品牌趁機推出各款造型和味道的朱古力禮盒，為對方帶來甜蜜滋味和深刻回憶，這個時候，你準備好未？

日系生朱古力

提到日本，女士們不典雙眼發光。一間日本茶室在冬季推出限定茶飲和美食，包括蘋果批海綿芭菲、肉桂焙茶牛奶、三文魚忌廉蜆肉飯和多樣化的午市套餐。因應節人節，於即日至3月15日推出限定的朱古力紅桑莓芭菲和焙茶可可朱古力，品牌亦自次推出生朱古力禮盒，有焙茶、抹茶和黃豆粉生朱古力口味，於現時至2月14日推出的情人節朱古力禮盒，會有精美的和式包裝作主題設計。

直接表白

想趁佳節向對方表白，最緊要夠直接。一個本地朱古力品牌在今個情人節，推出全新的綻放心動黑朱古力禮盒，打開盒子，會發現有I Love You榛子蓉黑朱古力，夠晒醒神。其他有粉紅色士多啤梨黑朱古力、紅心紅桑子黑朱古力和心形圖案杧果百香果黑朱古力，對方必能受你的心意。其他還有心心相印熱朱古力炸彈和丘比特之戀黑朱古力等，表白成功後來杯熱飲，最好不過。惠顧指定金額會有免費送貨服務。

法式浪漫

講到浪漫，大家首先想到法國。一個法國品牌在今個情人節，為大家準備了法式浪漫驚喜。全新永生花藝首飾禮盒Felicia及Anne內有日本進口保鮮花，打開玻璃瓶下的木抽屜，會發現情人節限定手鏈。另外有節日限定花袋配兔仔和特色瓶花擺設。朱古力禮盒有多款選擇，法式bonbons朱古力情人節禮盒可因應對方的喜好自選10粒不同風味的朱古力，法式軟心朱古力禮盒和松露朱古力禮盒內各有11粒不同口味的朱古力。至於心形朱古力禮盒，有香脆夾心香脆夾心朱古力配牛奶朱古力、香脆夾心朱古力配黑朱古力和情人節限定心形黑朱古力，吃完盒子可變成掛飾，將愛長存。

多重滋味

還到愛嘗新的另一半，朱古力口味就要多樣化。來自英國的食品商店及百貨品牌推出多款不同口味的主題朱古力，Heart Chocolate Selection Box內有齊車厘子酒心黑車厘子松露朱古力、香烤焦糖榛子牛奶朱古力和，倫敦氈酒松露白朱古力，一次過可試勻不同的滋味。Chocolate Covered Raspberries的朱古力球包玫瑰花瓣和紅桑子乾，香氣迷人。小巧的心形朱古力禮盒就有經典焦糖牛奶朱古力。其他還有愛情鳥模樣的Love Birds Iced Biscuits和全新為情人節推出的熱氣球糖霜餅乾禮盒。餐廳則有情人節菜單和下午茶，讓慶祝活動更加豐富。

送上情書

自古以來有「書中自有顏如玉」金句，意大利雪糕朱古力品牌的情人節系列，靈感來自送朱古力時心動一刻。真愛迷你書形Cremino及Chocoviar朱古力禮盒書，一打開書本，愛情的氣息湧埋嚟。甜蜜真愛彩條內有心形牛奶和心形黑朱古力，甜蜜精選朱古力方形禮盒有Chocoviar朱古力、朱古力薄片和牛奶朱古力，讓你隨時表達愛意。

可愛卡通人物

除在2月14日，3月14日白色情人節同樣重要。日本網上商場以日本直送商品作招徠。今個情人節，就有神戶朱古力名店Morozoff × Miffy推出的最新聯乘情人節朱古力禮盒，可愛包裝配超得意的卡通人物造型，無論用來送禮或用來回禮都得，唔知大家捨唔捨得食？此外，於2月9日至14日客人購物成為會員，即送HK$1,000大利是。新出的免運費優惠計劃，客人付出的運費會自動變成商店里數，每點里數可於下次結帳時用來減免運費。最開心是指定的士多啤梨牛奶朱古力、清酒、鹿兒島和牛西冷可買一送一，吃過豐盛大餐廳再品嘗朱古力，身心滿足。