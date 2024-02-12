靈感煮意：快速餃皮配素餃子餡（不含麵筋肉）

各位新年快樂！《靈感煮意》先祝各位身體健康、財源滾滾，祝香港百業興旺！是說我自幼忙着讀番書，對傳統一竅不通，開始拍節目後，為尊重文化和讀者，多年來努力學習，這次輪到我懶醒考考大家，哈哈！還有兩天就是初五，知道這天應該吃甚麼嗎？答案就是餃子！「破五吃餃子，迎財神」，記住咯！

不少人想到餃子皮就會怕怕，因為要逐塊做，但今次我教大家一個好辦法，不用搓又不逐塊壓，就能做出圓碌碌的餃子皮。至於餡料，外頭教肉餡的老師夠多了，所以我設計了一款素餡，不用麵筋肉，全天然食材，幫大家清清腸胃，迎接財神！

材料（23隻）

快速餃子皮

有機無漂中筋麵粉 110克

室溫水 55克

海鹽 1/4茶匙

素餡

已濕軟花菇粒 40克

豆乾粒 40克

紅蘿蔔粒 30克

白菜粒 140克

筍粒 30克

清酒 2湯匙

五香粉 1/2茶匙

胡椒粉 1/4茶匙

海鹽 2克

糖 4克

素蠔油 3茶匙

已磨蓉淮山 15克

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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