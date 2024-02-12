龍氣沖天　開工開市吉時

今年的大年初四是紅日，不少打工仔們可都放多一日假，至年初五才開工啟巿。無論打工仔或老闆都想新一年的事業和財運都旺氣十足，「玲瓏堂」梅花易數專家常歡為大家提供大年初五的開工開巿吉時，兼教大家擺個靚風水陣，事業運暢旺，業務自然蒸蒸日上。

辰巳未時三選一

若夾啱吉時開工或開巿，新一年想行運一條龍話咁易。常歡師傅表示，大年初五有三個吉時，分別是辰時（7:00am-9:00am）、巳時（9:00am-11:00am）或未時（1:00pm-3:00pm）。前者對不少打工仔而言，時間上最為合適不過，因正好是上班時間；後面兩個時辰對做生意的朋友來說，皆屬不錯選擇，啟市一刻財運自然來，生意自然風生水起。另師傅還提到，大年初五當天可留意幾個吉神出現的方位，包括財神在正北，喜神在東南方，福神在東北，至於天乙貴人中的「陽貴人」及「陰貴人」則別在東北和西南。貴人有分陽及陰之分，白天出生者用「陽貴人」，晚上出生者用「陰貴人」。無論是上班出門時或是在辦公室內多向着這些有利方位，開工開巿自然助力十足，順風順水。

催旺事業擺靚陣

既然知道甲辰龍年的大利方位，當然要擺個吸納旺氣風水陣啦！常師傅提供了一個既可催旺事業又能趨吉避凶的風水陣擺設建議，大家不妨參考一下。根據九宮飛星圖，今年正財位在正北，可擺放土製舊式缸瓦錢罌催動正財；偏財位於東北，擺放黃玉或黃石聚寶盆可提升偏財運；正東方乃人緣位，可放一面圓鏡增強事業人緣；喜慶位於西南方，栽種一盆小番茄或小辣椒有助提升喜慶力量；文昌位在西北，放6支水種富貴竹能提升靈感及考試成績。除各吉星方位外，大家亦要留意正中央的是非位、正南的破財位、東南方的病符位及正西的災禍位。常師傅表示只要擺放合適擺設，便能減輕其負面效果。在靚陣同時，大家切記應要保持方位整潔，勿堆放雜物、垃圾或布滿灰塵，影響運勢。

12生肖流年事業運

打工仔在新一年事業上尋求突破？轉工或創業是一個不錯的選擇。在踏出這一步之前，不妨先了解今年你的事業運如何，是否適合轉換新工作或創業做老闆。

龍 一切宜靜不宜動，穩守本業相對較好。

蛇 事業運一般，穩守現有事業較好。

馬 易得貴人幫助，不妨轉換跑道迎接新挑戰。

羊 事業運平穩，守住本業會更得利。

雞 有創業打算的話，可跟人合作創業。

狗 轉工機會不少，轉前宜考慮清楚未來發展方向。

豬 事業運平穩，宜進修增值或制定未來計劃。

猴 事業運不錯，有機會晉升或有新工作專案。

鼠 事業運不俗，轉工或創業將有新發展空間。

牛 大有升職機會，生意亦有新發展。

虎 工作忙碌令身心受壓，可考慮轉工減輕壓力。

兔 不宜輕言轉工，可趁機自我增值。