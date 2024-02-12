伍富橋夫婦求生B 　5千呎豪宅迷宮咁大

甲辰龍年正式進入「九運」，對家庭、事業、健康甚至香港運勢都有所牽動，而J2推出的全新風水命理節目《2024 開運救兵》請來3位玄學師助陣，包括「地運風水師」Depp、「女巫公主」慧慧及「命運占卜師」裸泳組成「開運兵團」，幫觀眾新年行好運。

伍詠薇、伍富橋及太太梁兆楹（Shirley）、陳慧敏、連詩雅及周吉佩等，獲邀以嘉賓身份亮相節目。首集主題為「財運 level up」，率先豪相的伍詠薇獲Depp指點，對方指她身邊不單多貴人，還有10年大運，教她喜出望外，精通打台灣牌的她其實經常贏錢︰「有啲小運，永遠幾爛嘅牌，到最後我都會摸到好靚。啲朋友發現我潛力就成日搵我夾份打，試過最多贏5萬幾蚊，傻人有傻福，係爭六合彩未中過！」

至於「夫妻事務所」一集中，「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）與太太梁兆楹（Shirley）齊齊亮相。在「快問快答」環節中，二人心有靈犀，非常清楚對方喜好，Alvin更被太太踢爆口頭禪是「老婆呀」，Shirley 放閃說：「佢每日都講成百次，我啲朋友都話佢煩。」兩人於前年拉埋天窗，希望開枝散葉，Depp提醒化們從家居風水入手，並斷言睡房特別是露台部份，是絕佳的風水位置，裸泳聞言大笑，提議二人於該處「辦事」可能會有「意外收穫」，引得全場大笑﹗Depp望二人5000呎大屋的平面圖及照片慨嘆說︰「你屋企迷宮咁大喎，咁多樓梯、走廊，喺呢度我嘅方向感已經迷失咗……」