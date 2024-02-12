《中年2》12強誕生！譚輝智演繹淋漓盡致獲陳慧嫻激讚

《中年好聲音2》昨晚一集眾學員爭入12強，經過一輪激戰，譚輝智獲得93分第3度獲得MVP，而王玥與大熱劉可被淘汰，12強名單正式誕生，包括鄭梓浩、陳俞霏、陳蒨葶、林若盈、安雅希、顏米羔、沈宗賢、陳燕娜、古淖文、黃劍文、劉威煌和譚輝智。

譚輝智演繹陳慧嫻經典名曲《歸來吧》，憑真摰的歌聲將情感發揮得淋漓盡致，評判中張佳添更獻出首個 20分評分﹗身為原唱的慧嫻亦大讚：「你係後起之秀，成為四大天王其中一位！你呢個男仔Version我好滿意，呢隻歌好難唱，但你完全揮灑自如。」張佳添則表示：「畀你觸動到，無論係你嘅聲線定係表情，感受到好想家嘅感覺。」譚輝智回應：「想多謝韋綺姍老師，人生第一次學唱歌就係佢教，學咗好多嘢﹗」

原本同樣獲得79分的劉可和陳蒨葶、以及獲得75 分的王玥留守危險區，王玥因最低分毫無懸念被淘汰，劉可和陳蒨葶「邊個有得留低」則由評審團退庭商議，最終劉可慘遭淘汰，劉可聞訊未有太大傷感：「好慶幸企喺呢個舞台，始終我太耐冇唱喇，咁多位都好犀利，呢一刻我都好開心，尤其可以見到陳慧嫻老師，好想同妳講妳係我畢生嘅偶像。」