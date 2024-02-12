甲辰年大利方位　新春外遊去邊好？

旅遊市道復甦，踏入甲辰龍年相信大家都心郁郁準備外遊一番。如果還未定好目的地的話，不妨參考由玄學家伍立群師傅根據流年九星、方位神煞配合，推算出12生肖龍年催吉避凶的方位，並以此挑選出相對應的國家及地區，讓大家玩得開心順心之餘，更旺足全年！

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龍、狗、牛、羊：西南添喜慶利偏財

生肖屬龍、狗、牛、羊的朋友，今年大利方位為西南，是九紫喜慶星降臨的位置，代表喜事源源不絕，例如結婚、添丁、橫財等。西南方可到泰國一遊，距離曼谷市區約40分鐘車程、位於佛統府的咖啡廳Bubble In The Forest近來人氣爆燈，特色是中央位置擁有一個藍色的大水池及8個圓形包廂，並用木棧道串連起來，似足馬爾代夫的水上屋風格，配合咖啡廳周邊綠意盎然環境，感覺超寫意。喜歡血拼及美食的朋友，則不妨到曼谷Lat Phrao區的Jodd Fairs DanNeramit夜市，該夜市前身為遊樂場，一大賣點係作為當時招牌的城堡得以保留，成了人氣打卡位。夜市佔地達52,800平方米、有逾1,200個攤檔，有一半以上售賣食品，值得慢慢發掘。要注意屬龍、狗的朋友今年不宜到西北及東南方，屬牛及羊的朋友則不宜到西方。

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虎、兔：正東桃花人緣勁旺

生肖屬虎及兔的朋友，今年大利方位是正東方，因有一白貪狼星到，代表這位置散發着桃花及人緣的氣場。台灣高雄是旅遊的不二之選，推介翻新後重開的壽山動物園，園內分為亞洲區、非洲區、台灣原生動物區及新開的兒童牧場等六個區域，其中於放養式的兒童牧場內，小朋友可觸摸及餵食動物。文青則要到由老倉庫改造而成的駁二藝術特區，這裏不定期舉辦各種展覽，亦會輪流展出充滿創意的裝置藝術。旁邊的活化倉庫棧貳庫KW2設有吸引情侶朝聖的雪白色旋轉木馬，並進駐了不少文創商店和美食。別錯過高雄新地標、連接着愛河兩岸的高雄港大港橋，是全台首座水平旋轉橋，橋身可旋轉讓船隻通過，每日下午3點更會進行開合騷。不過西方有代表災難、兇險、意外的五黃災星飛到，肖虎及兔的朋友不去西方為妙。

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猴、雞：西北增名氣

生肖屬猴及雞的朋友，今年大利方位為有代表名望及名氣的四綠文昌星所在的西北方。想外遊不妨選擇位於西北方的德國，當地擁有眾多夢幻城堡，必到位於巴伐利亞州福森小鎮附近的新天鵝堡（Schloss Neuschwanstein），於1869年由巴伐利亞國王路德維希二世下令興建，其華麗設計令它成為迪士尼城堡設計的靈感來源。另外漢堡微縮景觀展覽館（Miniatur Wunderland Hamburg）亦很值得到訪。該處是個糅合科技、工藝及趣味的遊點，將各國的風光用逼真的微縮技術呈現出來，設有1.6萬米長的路軌、1,166輛火車、4,669幢大樓、15萬棵樹木及29萬個公仔，製作超級龐大。不過屬猴及雞的朋友今年不宜到有七赤破軍星飛到的南方旅遊。

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豬、鼠：北方添財氣

生肖屬豬及鼠的朋友，今年大利方位為正北方，因方位的五行屬水，與豬及鼠相同，加上正北方有八白財星到臨，此方位財氣最旺盛，特別有利從事運輸、飲食、旅遊、電影及音樂的人士，可選擇北方地區如北京旅遊。近年北京話題熱點有全球最大的北京環球度假區（簡稱UBR），總面積達400公頃，包括主題公園、度假酒店、商業街等設施。主題公園分為7個主題景區，包括全球獨家的「功夫熊貓蓋世之地」、「變形金剛基地」及「侏羅紀世界努布拉島」。不過屬豬及鼠今年忌去東南方，因該方位有二黑病符星飛到，二黑為土，東南方為木，對五行屬水的豬及鼠而言，有受剋之象，同時也受病符星影響而患病，故不到為上。

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蛇、馬：東北助升職

生肖屬蛇及馬的朋友，今年大利方位為東北方，有代表升職及進財的六白武曲星飛到。東北方旅遊地非日本莫屬，必到位於東京涉谷的打卡地標Shibuya Sky，高度為229米，其360度的透明觀景台，將東京景色盡收眼底。另一熱點係集結美食、購物、住宿、潮流藝術的宮下公園 MIYASHITA PARK，商場部分集合約 90個日本及海外品牌，並設有攀石場、滑板場及配備了超大草坪的中央展望露台。如果你是《哈利波特》迷，必到佔地約90,000平方米、位於東京練馬區的「哈利波特影城」，園內還原電影中的場景、服裝道具、霍格華茲大廳、9¾月台等，亦設置多個魔法互動專區。不過屬蛇及馬今年不太適合到北方旅遊，會減弱蛇及馬之火。

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12生肖吉利方位

鼠：北

牛：西南

虎：東

兔：東

龍：西南

蛇：東北

馬：東北

羊：西南

猴：西北

雞：西北

狗：西南

豬：北