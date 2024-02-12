鮮娛糧｜低胸粉絲請食波餅！黃宗澤一舉動顯風度

正所謂人帥真好，人醜性騷擾，帥哥一定很受歡迎，如果你是個明星，便更是無敵。大灣區視帝，今年43歲的黃宗澤（Bosco）於內地人氣勁高，之前為了綜藝節目《野挺有趣》，去到南京拍攝，傳出撻着29歲美女拍檔張小婉，兩個玩瘋且挽着手臂，坐又坐到十分相近，所以傳出緋聞。

Bosco的魅力去到內地簡直是去到一個新境界，最近有女網民上載一張與Bosco的合照上網，在相入面見到女網友一副戰鬥格，一身名牌貴婦打扮，穿着低胸裝勁性感，她明顯是十分喜歡Bosco，合照時黐得勁埋，上圍更疑似貼實Bosco手臂，難怪有網民話Bosco給人胸襲。但好一個黃宗澤，簡直是坐懷不亂的典範，雙手擺後之餘，身體還下意識向右傾，明顯是想盡力保持距離，有網民讚黃宗澤勁避嫌：「恨不得走出照片」，亦有網友表示，Bosco簡直是可以媲美，荷里活巨星奇洛李維斯，奇洛李維斯一向很有風度與女性合照，都會伸出「紳士之手」，怎樣都不會碰到別人。

進入戲院看電影，一向都是香港人過農曆年的習慣，馬來西亞女神林明禎有份參演的一套港產喜劇，在今年賀歲檔便收個滿堂紅，明禎BB還預告說，會穿着上漂亮的旗袍謝票，大家都十分期待這一幕發生。

明禎BB就在社交網預先給大家看看，她這套白色花花緊身旗袍，十分有新年氣氛，不過最緊要的是，將她玲瓏浮凸的身材表露無遺，眾所周知旗袍很欺負人穿，不過明禎BB則告訴大家，甚麼是胸，甚麼是腰，簡直是所有男人都鍾意的弗爆身材，不過有網民表示，明禎BB今次最值得稱讚的是在這個造型上面，加上一個重要的道具，便是一個圓姑碌的小雲眼鏡，戴上眼鏡後，與她一身旗袍造成十分大的反差萌，這個眼鏡娘的造型：「真係勁過攞你命三千」。