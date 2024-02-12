Rolls-Royce推出「龍騰新歲」Bespoke系列

為迎接龍年到來，勞斯萊斯(Rolls-Royce)打造了四款奢華瑰麗的「龍騰新歲」Bespoke高級定制車型，當中包括三款Phantom Extended車型及一款Cullinan車型。

這四款定製委託作品，均由古德伍德勞斯萊斯之家設計並手工打造，靈感當然是來自代表著力量、成功和繁榮的騰龍。Bespoke高級定製設計師不僅為不同車型設計了獨特的專屬車色，更在車身手工繪上鳳凰紅Bespoke高級定製腰線，並巧妙地融入了龍元素。

內裝方面，首次採用由677顆「星星」描繪出的龍形圖案Bespoke高級定製星光車頂，周圍環繞著另外667點璀璨星光。所有「星星」均由手工精準定位布局，整幅作品歷經超過20小時。頭枕上更有栩栩如生、靈動矯捷的龍刺繡，龍尾上針腳角度的微妙變化設計不僅增強了刺繡的整體流暢性，而且營造出流動的感覺。每幅刺繡皆由5,449針織成，同樣是耗時超過20小時。

有三款作品的前乘客席對開的錶台位置手工繪畫上獨一無二的3D翱翔遊龍藝術作品，每幅均用上超過兩周精心創作。四層顏色層加過程中，工匠在每一層色彩塗繪之後都會進行細緻入微的清潔和精細打磨，然後才噴塗上一層清漆，此過程重複了4次，繁複精緻。後排鋼琴黑餐桌板以不銹鋼鑲嵌工藝打造出12生肖圓曆，其中「龍」以金色突出強調，餐桌板中央的龍形圖案也同時以金色描繪。而在第四款作品中，以龍為主題的Bespoke高級定製不銹鋼藝術品則鑲嵌於餐桌板的鋼琴黑飾面之上。