星玄｜猴女楊紫爆曾多次被換角　新劇喊戲感染力強獲讚

今日係2月13日農曆正月初四，是日最旺生肖係猴，桃花旺，戀情開始萌芽，要好好把握。「猴女」楊紫最近於節目中大爆曾被換角的慘痛經歷，她指當年一開始被邀約參演某主角，並預留時間讀劇本，做足準備之時，卻突然被換角，製作方打電話給爸爸，指會讓她去演另一個角色，但楊紫唔喜歡那個角色，亦需要時間接受落差，對方還直指她不知好歹，他們這麼關照她，她還不要。

雖然楊紫曾經歷多次被換角嘅經歷，但現時佢已經係內娛圈中嘅流量女星之一，所拍攝嘅劇集及電影均有不俗嘅收視。踏入新一年，即有新劇《要久久愛》播出，劇中楊紫分別演繹出唔同嘅喊戲，雖然並唔係心肺撕裂，但作為成人後，回想孩童時嘅嗰種稚氣，及對未來充滿期望與憧憬而所落下嘅淚水，更能引起大眾共鳴，唔少網民均大讚楊紫新劇喊戲感染力強。

而於劇中，楊紫仲同內地人氣小鮮肉范丞丞組成CP，唔少網民都表示二人全冇CP感。之不過，網民卻喜見楊紫與肖戰官宣嘅消息，事關由去年開始，楊紫就與《餘生，請多指教》嘅拍擋肖戰多次傳出緋聞，最近佢哋又被傳出約埋一齊打邊爐，唔少網民都留言大問，係咪要公開戀情，楊紫你桃花旺呀，有新戀情嘅話，就要好好把握。

今日幸運星係射手座，運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。「射手女」龔嘉欣喺《萬千星輝頒獎典禮》中，雖然輸咗畀佘詩曼拎唔到「視后」，但《靈戲逼人》「雲柳芳」一角，卻令唔少觀眾留下一段凄美動人嘅愛情故事。而啱啱嘉欣亦都完成新劇《企業強人》嘅拍攝，仲大讚視帝陳豪係一位好好嘅前輩，喺對方身上學到好多，嘉欣你係新劇入面同視帝做拍檔，果然運氣好到不得了呀。