【是日通勝】

農曆正月初四

甲辰年 丙寅月 丁未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、動土、出行

忌：理髮、訂婚、整甲

幸運方向：坐南向北

幸運數字：01、19、08

幸運顏色：金、銀、白

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：財運反彈，經濟狀況佳，生活滿意度提升。

金牛座：事業上不乏展示實力的機遇，要好好把握。

雙子座：多一事不如少一事，待人接物愈低調愈好。

巨蟹座：生活遇阻滯，趁機檢討，可認清自身不足。

獅子座：留意周邊消息，可助你妥善管理手上資金。

處女座：迎來倒霉一天，只要沒做虧心事就不用怕。

天秤座：工作表現不佳，只能怪自己做事不夠上心。

天蠍座：財運呈上升之勢，但搵錢不可貪快走捷徑。

人馬座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

山羊座：抽空接觸一些財務知識，可獲得投資靈感。

水瓶座：勿高估個人能力，落實投資決定前要三思。

雙魚座：事業發展遭受挫折，付出跟回報不成正比。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）兔 遇挫折

鼠：做事踏實，工作表現佳，獲一致好評。

牛：是日沖煞，不該只聽信一個人說的話。

虎：健康運平平，飲食宜清淡，切勿偏食。

兔：事業運欠佳，有必要調整做事的方式。

龍：留意自身的形象，易結識合眼緣異性。

蛇：財運好轉，努力工作可換來豐厚收入。

馬：事業旺，毋懼競爭，有遇強愈強之勢。

羊：財運稍遜，一時大意可招致破財收場。

猴：桃花旺，戀情開始萌芽，要好好把握。

雞：工作運不錯，宜為自己訂立長遠目的。

狗：獲財神眷顧，有投資眼光，易有斬獲。

豬：人緣佳，對生意人有利，開單冇難度。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

火燒天門

風水上有句口訣是：「火燒天門，家生罵父之兒」。因為乾為天門，方位上而言是西北方，五行屬金，人物代表長輩、父親，身體上而言是代表肺、骨骼，故此，若家中之西北方是廚房的話，因廚房是生火煮食的地方，因而形成了火剋金，屬金的人物，健康便容易發生問題，家中人容易與父親不和，經常發生爭執，所以廚房不可在西北方也。

若以此火剋金的理論而言，正西兌位也不宜為廚房了，因正西兌位也是屬金也，兌為少女，影響了家中排行年紀最小的女性。如此正北坎位也不宜做廚房了，正北坎宮屬水，水可以滅火，火為中女，身體代表眼睛、血液、心臟，故廚房在北方便對中女、眼睛、血壓、心臟有影響了。

火又可以洩木，屬木的位置是正東及東南方，正東震卦為長男，東南巽卦為長女，木代表手腳、肝、筋絡，若廚房在此，又會洩弱家中之長男及長女了，又影響手足、肝的健康。

如此便只有西南坤方及東北艮方可以做廚房了，因坤及艮屬土，土可以生土之故也。當然，從風水理論角度，可以如此理解，卻並非一成不變，否則，何須改善風水的不足。