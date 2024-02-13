娛圈單打︱肥妹仔躋身富婆　努力搏殺有回報

唔講唔知道，一講嚇一跳！「細細粒」陳嘉佳時來運轉，在內地專攻直播帶貨4年，終於守得雲開見月明！買樓又買車，身光頸靚，發過豬頭，犀利！

憑《老表，你好嘢！》一劇彈起的細細粒，在內地擁有多個物業，滿身名牌，最近更衣錦還鄉，在香港榮升業主。有指她斥資近千萬元購入鰂魚涌一個物業，又買跑車給自己作獎勵。早前更傳她以月租10萬元，進駐清水灣豪宅，富貴又巴閉！

她亦直認在港置業，表示層樓是送給媽媽的禮物，而跑車只是二手，並不昂貴。點都好，細細粒努力工作，有了回報，仲懂得孝順媽媽，非常勵志！須知娛樂圈講求靚麗外表，女星個個身材苗條，有誰想到肥妹仔也能賺大錢？除了肥姐和欣宜，就輪到細細粒了，怎能令人不佩服！

講開直播帶貨，近年在內地非常火爆，當紅的直播主，開一次Live動輒賣出數百萬元貨品，細細粒便被指一晚的總銷售額直逼522萬人仔！究竟係點做到㗎？其實她十分搏殺，除了將生活和事業重心轉向內地，更試過為了推介美食而晚晚在鏡頭前暴飲暴食，搞到「三高」周身傷！真係辛苦錢，唔易賺！

眼見直播帶貨咁好搵，唔少港星都投身其中，但並非人人得米，即使係羅嘉良、黎耀祥等知名藝人，帶貨整晚都冇乜人睇，失敗而回。細細粒勝在沒有偶包，肥妹仔人見人愛，加上醒目勤力，終於上位。家陣仲瘦身成功，脫胎換骨。正所謂各有前因莫羨人，從來成功非僥倖，細細粒努力付出，有血有淚，先至有今日的風光！