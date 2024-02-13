楊千嬅隨時轉做「K場天后」　拒夫妻檔開騷免傷感情

藝人楊千嬅首次於農曆大新年初五至六連開兩場澳門站巡迴演唱會，日前她接受專訪時，稱「破例」跟11歲的囝囝Torres有關：「以前農曆年好忙，要同長輩拜年，又多儀式感嘅嘢，不過依家個仔都大，毋需要做咁多籌備嘢，咁啱有主辦單位問我有冇興趣，又想同大家開心過年，咪做囉。」

剛踏入50歲的她，被問到是否永不言休？她坦言朋友問她唱足29年，為何仍樂此不疲四出開巡唱，但她自問是不能躺平之人，當無所事事時會更辛苦，所以以「唱到老」為目標，只是世間總有事與願違，她謂：「事實歸事實，人生係未知之數，隨遇而安啦，想唔做咪唔做囉，好難話係幾時，跟自己嘅心情走，或者做第二樣嘢囉，我都冇諗過可以唱到50歲。（捨得唔唱歌？）咁去卡啦OK房唱囉。」

有謂潮流興「集體回憶」，重提15年前，其老公丁子高驚喜上台擔任其紅館演唱會嘉賓，新婚夫婦合唱《飛女正傳》成經典場面，問可再組夫妻檔唱騷？她堅拒說：「都做過啦，同埋好難嘅，自己演唱會都唔夠時間唱。（老公都冇面畀？）如果佢要唱，佢自己開騷啦，大家都唔同Style，認真玩就增進感情，但認真做就破壞感情，可能我哋分別係水瓶同獅子座唔同性格，真係平靜似水，但咁先可以長久，性格太似就搞唔掂。」

她又謂曾是組合VRF成員的丁子高相當有唱歌癮，笑老公是「咪霸」說：「睇吓佢啲社交網，無論朋友生日或其他聚會，佢長期拎住支咪係度唱歌，真係好開心。」又爆丁子高想過跟玩 Live Band的朋友開小型音樂會，更指他有音樂天分會親授她唱歌技巧：「佢都好專業，係新西蘭嘅《全球華人新秀歌唱大賽》冠軍，我都支持佢追夢，鼓勵佢參加《中年好聲音》。」只是丁子高以經理人及製作公司老闆身份，要保持商家形象，所以寧願退居幕後也不願「重出江湖。」

化妝：Ling Chan

髮型：Cooney Lai

造型：Gavin So

服裝：Joyce Boutique

品牌: Yan Yan Knits/ Barrie

場地:香港花月(銅鑼灣)