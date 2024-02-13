胡鴻鈞「無知」惹禍　登台返港行李搜出加熱煙

藝人胡鴻鈞日前在內地做完活動返港時，行李被搜出多支加熱煙，現時正等待上庭。對此，他指自己認知不足，今次吸取到教訓一定不會再犯，經一事、長一智。

歌手胡鴻鈞（Hubert）近年不時到內地做登台騷、商演及演唱會，事業發展不俗。東網收到獨家消息，指他上月底到廣州花都與陳慧嫻、草蜢及呂方等出席《花都賀歲金曲》活動後，返港時在九龍高鐵站被海關人員搜出身上及行李有百多支加熱煙，現時正等待上庭。

東網記者昨日就此事致電Hubert，他坦言：「我係幫朋友買，自己呢方面嘅認知唔係好多，以為香港可以正常帶加熱煙。經過今次，下次一定唔會再犯呢啲錯誤。」

獲邀澳洲吸金

他於2010年參加無綫節目《超級巨聲2》奪得亞軍入行，隨即成為無綫旗下藝員，簽約星夢唱片公司的他出過不少劇集主題曲，包括《化蝶》、《到此一遊》及《凡人不懂愛》等，甚受樂迷喜愛。他亦有拍攝無綫劇集，包括《降魔的》及擔任男主角的《十月初五的月光》和《愛上我的衰神》等。之前Hubert簽約成為邵氏旗下藝人，更加盟成為Sony Music歌手，事業發展理想。據知Hubert於農曆新年假期後，會繼續為邵氏劇集《執法者們》開工，現時亦不斷接春茗及活動做表演嘉賓，之後還獲邀到澳洲登台。